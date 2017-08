Rodríguez Zapatero se reúne con Maduro y jefa de la Constituyente en Caracas

Caracas.- El ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió hoy en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte del proceso de mediación que continúa liderando el político socialista entre el antichavismo y el Gobierno.



El encuentro celebrado en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), contó además con la presencia de la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la oficialista Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño Libertador, ambos representantes del Gobierno para las conversaciones con la oposición.



A la reunión, de la que se supo por unas imágenes sin sonido difundidas a través de la televisión estatal VTV, acudió también la primera dama venezolana y constituyente, Cilia Flores.



Aunque el canal gubernamental no ofreció detalles sobre los temas abordados en el encuentro, sí adelantó que se trataron asuntos relacionados al "diálogo" que intenta entablar el Gobierno con la oposición desde hace más de un año.



Medios locales han asegurado que previo a este encuentro el ex jefe del Gobierno español se reunió también con los opositores, sin embargo la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha confirmado esta información.



El político español, uno de los mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para Venezuela, comenzó a visitar el país desde mediados de mayo de 2016 para promover un diálogo entre el Gobierno y la oposición agrupada dentro de la MUD.



Pese al fracaso de esas reuniones por el supuesto incumplimiento de las partes de los acuerdos alcanzados en la mesa, Rodríguez Zapatero ha continuado visitando el país caribeño, especialmente en los momentos más álgidos de la crisis venezolana.



Hasta la fecha, las conversaciones entre los opositores y el Gobierno de Maduro no se han podido retomar oficialmente, sin embargo el mandatario venezolano ha sugerido en varias ocasiones que su emisarios mantienen reuniones secretas con los opositores negociando escenarios políticos que les permitan la convivencia.