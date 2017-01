Roy Chaderton: Oposición venezolana "teme perder" elecciones en 2018

EFE

Caracas.- El diplomático venezolano Roy Chaderton, que actúa como uno de los negociadores del Gobierno de Nicolás Maduro en la mesa de diálogo político, dijo hoy que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "teme perder" las elecciones presidenciales que están previstas para el año 2018.



"No se han dado cuenta los de la oposición que las elecciones son el próximo año, entonces prefieren el atajo, en los casos golpistas, antes que esperar (...) ellos temen perder", dijo Chaderton, exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante una entrevista con el canal privado Globovisión.



El oficialista aseguró que al momento de producirse una votación presidencial "el pueblo no querrá perder sus conquistas sociales" y, por ello, ratificaría al chavismo en el poder "así esté disgustado" por la grave crisis económica que atraviesa la nación caribeña.



"Las elecciones presidenciales deben ser en el 18 porque para complacer a un grupo de radicales que quieren cambiar la Constitución yo creo que no debemos llegar a ningún acuerdo", sostuvo en relación a la propuesta de la MUD de adelantar las presidenciales o de convocar a elecciones generales este año.



Chaderton también consideró como un "tema a discutir" celebrar juntas las elecciones de gobernadores previstas por el Poder Electoral para "finales" del primer semestre de 2017 -pese a estar fijadas por la Constitución para diciembre de 2016- y las de alcaldes que se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2017.



El exembajador aplaudió además la discreción con que, dijo, han trabajado la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, ambos mediadores en las negociaciones, que recientemente entregaron una propuesta a las partes para reactivar estas conversaciones que entraron "en fase de revisión" el pasado diciembre.



Por otra parte, Chaderton ponderó como "deseable" que el acercamiento entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, favorezca las relaciones entre Venezuela y el país norteamericano, resquebrajadas desde hace una década.



La MUD reiteró hoy que no retomará la interlocución directa con los delegados del Gobierno hasta que se cumplan los acuerdos, pese a que el chavismo también acusa a los opositores de faltar a lo pactado en las primeras negociaciones de este proceso que se instaló formalmente el pasado 30 de octubre.