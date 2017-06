Saab: la decisión del TSJ no es para entrar en conflicto con el MP

EFE

Caracas.- El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo hoy que no entrará en conflicto con la Fiscalía y señaló que la sentencia del Tribunal Supremo que le da acceso a todos los actos de investigación que se cursen en el Ministerio Público (MP) aclara las atribuciones de su despacho.



"Han dicho (que) la solicitud que hicimos (al Tribunal Supremo de Justicia) es para (...) entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público (MP), falso de toda falsedad, todo lo contrario, las acciones del MP, la gente lo sabe, es liderar la acción penal", dijo William Saab en rueda de prensa.



El Tribunal Supremo de Venezuela emitió una sentencia difundida hoy que señala que William Saab puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el MP y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones hasta ahora consideradas exclusivas de la Fiscalía.



Sobre la sentencia, William Saab señaló que en su despacho no son "perseguidores de una persona" para "acusarlo y llevarlo a prisión", sino que por el contrario, "la Defensoría del Pueblo actúa muchas veces para mediar en función de la libertad de muchas personas", algo, para lo que dijo que su institución tiene que investigar.



"No nos pueden limitar el acceso a actas de nadie que esté investigando, sea el Ministerio Público (MP), sea un órgano auxiliar de justicia sea un tribunal penal de carácter civil o militar, inclusive (...) lo dice la Constitución", agregó y sostuvo que han ocurrido casos en los que se les ha limitado esa actuación.



William Saab recalcó que debe haber colaboración de la Defensoría para investigar violaciones de derechos humanos, "no para estar en conflicto con el MP en relación al liderazgo de la acción penal".