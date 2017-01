Samper llama a reconocimiento de las partes para diálogo fluido en Venezuela

EFE

Caracas.- El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, señaló hoy que para que el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición se dé "fluidamente" debe haber un reconocimiento mutuo de la "legitimidad" de las partes.



"Creo que tanto el Gobierno como la oposición deben hacer un acto al reconocimiento mutuo para que el diálogo tenga unas bases firmes (...) Si hay un reconocimiento mutuo de la legitimidad de cada uno de los poderes respecto al otro, pues el diálogo va a correr mucho más fluidamente", dijo Samper en una entrevista transmitida hoy por el canal privado venezolano Globovisión.



El secretario de la Unasur explicó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro debe reconocer y ayudar a la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría opositora- a que esta "tenga la plenitud de sus competencias" como órgano "independiente electo".



Asimismo, afirmó que la oposición debe "reconocer que el presidente es la persona que fue democráticamente elegida" y que es la "cabeza legítima del poder Ejecutivo" de acuerdo con la Constitución.



Samper recomendó que, una vez reconocidas entre sí, las partes deben buscar puntos de coincidencia para sentarse a dialogar y que, de esta manera, será más fácil que se solucionen las diferencias entre ellas.



"Sobre esa base (el reconocimiento), encontremos lugares que nos unifiquen, que nos unan, y realmente hay temas positivos y negativos en Venezuela que deberían hoy día servir de aglutinantes en una mesa de diálogo, por ejemplo, los temas sociales", indicó.



En ese sentido, destacó que la oposición tiene más que pedir del diálogo que lo que pediría el Gobierno.



"El Gobierno está del lado de la oferta, lo reconozco", dijo.



En referencia a quienes la oposición venezolana califica de "presos políticos" y las denuncias hechas por ellos sobre presuntas órdenes de excarcelación para algunos de sus dirigentes que las autoridades judiciales no acatan, Samper expresó que se debe establecer un mecanismo público y efectivo para "corregir injusticias".



"Creo que se debe establecer un mecanismo público y efectivo para que, utilizando los instrumentos del Estado de derecho en Venezuela, se pueda agilizar, corregir las injusticias que haya respecto a determinados detenidos por razones humanitarias, por razones procesales, por las razones que sean", acotó.



En ese sentido, destacó que la comisión de la verdad y justicia que se planteó en la mesa de diálogo sería el mecanismo para que todos estos casos se tramiten "rápida, eficiente y transparentemente".



Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición comenzaron a finales de octubre y entraron en una "fase de revisión" en diciembre por el incumplimiento de los acuerdos, de lo que ambas partes se acusan mutuamente.



Ese mismo mes, el Vaticano expresó en una carta privada su "preocupación" por lo poco alentadores que han sido los resultados del diálogo y pidió que se cumpla con el compromiso de un calendario electoral para una salida a la crisis.



En esta fase de "revisión", los acompañantes internacionales emitieron este jueves un comunicado en el que ratificaron su compromiso con la mesa de diálogo y aseguraron que presentarán una propuesta a las partes para intentar relanzar las conversaciones.



Samper no ofreció mayores detalles sobre su presencia en el país ni de las reuniones con los mediadores internacionales anunciadas por Maduro para el jueves y viernes.