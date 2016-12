Senador italiano Pier Casini intenta sin éxito visitar a Antonio Ledezma

"Hoy vino el embajador de Italia (en Venezuela, Silvio Mignano) acompañando al presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado de Italia, el señor Pier Casini y no le permitieron entrar a ver las condiciones en las que está Antonio (Ledezma)", dijo a periodistas la esposa del alcalde, Mitzy Capriles.



Asimismo, comentó, desde las puertas de la casa de Ledezma, que "una vez más el gobierno de la mano de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) demuestra la falta de democracia que hay en nuestro país".



Capriles también señaló que los "presos políticos" de Venezuela tienen que seguir "buscando la vía" internacional para denunciar la situación que viven los opositores que permanecen privados de libertad.



El diputado Richard Blanco, del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) que lidera Ledezma, también dijo a periodistas frente a la casa de Ledezma, que la bancada opositora del Parlamento pidió a Casini que lleve "la voz de Venezuela a Italia".



"Se comprometió el senador Casini, un hombre amable, democrático, presidente de la Comisión de Política Exterior, a hacer del conocimiento a sus colegas senadores (la situación de los presos)", dijo Blanco.



Por su parte, el legislador venezolano William Dávila, comentó a periodistas desde la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) que Casini, además de ser informado sobre los políticos presos y exiliados, fue puesto al tanto del "el asedio" que sufre la Cámara controlada por la oposición por parte del Ejecutivo.



La bancada opositora también habló con el senador italiano sobre "la necesidad de una consulta popular" en el país caribeño, tomando en cuenta que el referendo revocatorio presidencial que estaba impulsando la oposición venezolana fue cancelado por una decisión del Supremo.



Además, los opositores le comentaron a Casini sobre la situación de Venezuela con respecto al Mercado Común del Sur (Mercosur) bloque del que fue suspendido recientemente el país caribeño por el supuesto incumplimiento del Protocolo de Adhesión.



"Venezuela fue suspendida del Mercosur por incumplimiento, por irresponsabilidad del régimen de Maduro, nos somete al oprobio internacional, a la humillación internacional", dijo Dávila.



Informó que la Cámara solicitó a Casini que pida en el Senado italiano "un pronunciamiento de solidaridad con el Parlamento venezolano" y que diputados opositores de Venezuelasean recibidos en la sede del Poder Legislativo italiano para hablar de la crisis del país petrolero.



"En tercer lugar que se haga un foro con instituciones sociales, económicas y académicas con presencia de parlamentarios venezolanos a los fines de discutir con la comunidad internacional en Italia, en Roma, la realidad que estamos viviendo en Venezuela", agregó.



Ledezma, fue detenido el 19 de febrero de 2015 por presunta conspiración contra el Gobierno y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, de donde pasó a situación de arresto domiciliario en abril pasado por encontrarse convaleciente de una intervención de una "hernia inguinal reproducida".



La oposición venezolana ha calificado la detención de Ledezma como un "secuestro" pues su juicio no se ha iniciado pese a que en febrero se cumple un año de su arresto.