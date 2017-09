Stalin González: La oposición estaría abierta a acuerdo con el Gobierno si incluye elecciones

EFE

Caracas.- La oposición está abierta a un acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro si se incluye un cronograma electoral para elegir a gobernadores, alcaldes y un nuevo presidente, según dijo hoy el jefe de la fracción parlamentaria del antichavismo, Stalin González.



"Cualquier acuerdo pasa por el cronograma electoral, cuándo son las elecciones de gobernadores que todavía no tienen fecha, las elecciones de alcalde, las elecciones que todos estamos esperando que son las presidenciales (...) todos estamos esperando ese acuerdo, pero debe tener reglas claras", dijo en una entrevista con la emisora local Unión Radio el parlamentario.



El opositor dijo estar convencido de que el país entiende que debe haber un acuerdo, que "hoy nadie se niega a un acuerdo, ahora el tema es quiénes son los garantes de ese acuerdo, cuál es la agenda, cuál es el contenido de ese acuerdo".



González, que milita en Un Nuevo Tiempo (UNT), uno de los partidos más conciliadores de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reconoció las gestiones del ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y la coalición, pese a las críticas de varios líderes de la oposición.



Rodríguez Zapatero "ha hecho un esfuerzo, hay unos que no les gusta, pero al final ha hecho un esfuerzo y yo creo que hay que reconocerlo nos guste su estilo o no", afirmó.



No obstante dejó claro que el político español no puede ser el "garante" del cumplimiento de los acuerdos.



Hace dos días, Rodríguez Zapatero estuvo en Caracas reunido con el presidente venezolano y la jefa de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, para abordar el tema del diálogo.



El ex jefe del Gobierno español también se reunió con el líder opositor Leopoldo López, recluido en arresto domiciliario, aunque se desconocen los temas de la cita.



La MUD, que durante cuatro meses convocó a protestas contra el Gobierno de Maduro que dejaron más de 120 muertos, decidió participar en los comicios de gobernadores pautados para octubre sin una fecha específica, pese a denunciar un fraude en las elecciones con la que los oficialistas eligieron la Constituyente.



Esta decisión ha sido un viraje radical a la postura que venían manteniendo durante los meses de protesta y cuando se negaron a participar en la elección de la Constituyente, un órgano plenipotenciario en sintonía con el Gobierno de Maduro y al que se han subordinado casi todos los poderes, menos el Legislativo.



Hoy se conoció que una comisión de alto nivel de los poderes públicos venezolanos se instaló para crear las propuestas y proyectos jurídicos para la Constituyente, "con la finalidad de brindar apoyo y así formular nuevos proyectos constitucionales en el ámbito jurídico".



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el magistrado Maikel Moreno, informó a través de un breve comunicado sobre la instalación de la nueva "Comisión de Alto Nivel para el Aporte Constitucional en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura".



Moreno detalló que la comisión estará integrada además por representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, del Ministerio para el Servicio Penitenciario, de la Fiscalía y de la Defensa Pública.



La Asamblea Constituyente se ha propuesto reformar el Estado y crear una legislación que les permita atender los escollos del sistema de justicia, así como la situación económica del país.



Uno de los hombres más fuertes de este órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, ha reconocido que la crisis económica es una prioridad y ayer el presidente Maduro sostuvo un encuentro con la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente para evaluar nuevas medidas que serían anunciadas este viernes.



Según había anunciado el Ministerio de Comunicación e Información en su portal web, Maduro informaría hoy sobre nuevos anuncios económicos. Sin embargo, el jefe de Estado no apareció públicamente.