Tarek William acusó a Almagro de pedir a EEUU una sanción "militar" contra Venezuela

"Luis Almagro, aparece en una reunión con nada más y nada menos (que) con el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América (...) para solicitarle más sanciones a Venezuela. Ya no solamente de carácter económica. Se presume que sería una sanción de carácter militar", dijo Saab en rueda de prensa.



Almagro indicó este lunes en su cuenta de Twitter que se reunió con el almirante Kurt W. Tidd para hablar sobre temas de la región y "especialmente sobre la situación en Venezuela".



Saab criticó el encuentro de Almagro con el almirante y señaló que "este evento contraría todas las normas internacionales" pues no tienen "ningún tipo de asidero".



Según el fiscal, Almagro busca una "sanción de carácter militar", "bélico" y "de agresión" al territorio venezolano, para "dañar finalmente" a la población.



El fiscal que calificó este encuentro de "tragicómico" rechazó que Almagro pida, según él, estas sanciones cuando las instituciones venezolanas están buscando solucionar los problemas del país.



En agosto pasado el Gobierno de EE.UU. impuso unas sanciones financieras a Venezuela en las que prohíbe "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal".



También prohíbe las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".



El presidente estadounidense, Donald Trump, que considera que en Venezuela hay una dictadura, ha dicho incluso que no descarta la opción militar para el país caribeño.