Tensión sube en Venezuela con descalificaciones al Supremo y a la Fiscalía

EFE

El clima de tensión sigue en aumento en Venezuela después de que nueve alcaldes opositores decidieran retar la "pseudosentencia" del Supremo que los obliga a evitar el bloqueo de las vías en el marco de las protestas mientras que desde el oficialismo se lanzó una "comisión de la verdad" que hace frente a la Fiscalía.



La confrontación entre chavistas y opositores pasó al plano de las descalificaciones en una jornada en la que la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió hacer una manifestación de poca magnitud en el marco de las protestas contra el Gobierno que se desarrollan desde hace casi dos meses y que dejan al menos 57 muertos y un millar de heridos.



El Gobierno de Nicolás Maduro descalificó las declaraciones que ofreció este miércoles la fiscal general, Luisa Ortega, que desmontó las tesis del chavismo que culpaban a la oposición de las muertes, lesiones y destrozos que se han producido en los escenarios de manifestaciones y, por el contrario, señaló de muchos de estos sucesos a las fuerzas de seguridad.



Los alcaldes opositores de seis municipios del céntrico estado Miranda así como otros tres del occidental estado Mérida a los que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les ordenó despejar las vías en sus localidades durante las protestas, se pronunciaron para decir que no impedirán las manifestaciones pacíficas.



El alcalde del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blyde, indicó que ni él ni sus compañeros tienen "miedo" ante lo que consideran una "pseudosentencia" del TSJ pese a que en el fallo se advierte que si no cumplen la orden, los burgomaestres podrían ir a prisión.



Blyde dijo que tiene claro que si se libra una orden de detención esta se cumplirá pues los magistrados tienen el poder de facto para hacerlo al reiterar el señalamiento de la MUD de que los jueces del Supremo son aliados del Gobierno.



Por su parte, el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, que gobierna en el territorio caraqueño que ha sido el principal escenario de las protestas apuntó que mientras la oposición gobierne en estos municipios protegerán el derecho a la protesta pacífica.



"Vamos a tutelar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos", dijo Muchacho que advirtió que la orden del TSJ trata de "tapar el sol con un dedo", ya que hace pensar que las protestas solo se viven en los municipios citados.



"El pueblo venezolano completo en todos los estados del país está en pie de lucha, esto no es un fenómeno de Chacao, Baruta o algunos municipios de clase media", comentó el funcionario.



Y fue precisamente en los Altos Mirandinos donde cientos de opositores marcharon este jueves como "tributo" a los habitantes de esa zona que, según los dirigentes de oposición, han sido víctimas de "represión brutal" durante las protestas que se han desarrollado en ese país.



"Esto es un tributo a todos los Altos Mirandinos, a esta gente que ha sido humillada, perseguida, aterrorizada", dijo desde la marcha la dirigente María Corina Machado que señaló que en esa zona "la represión ha sido brutal".



El gobernador de Miranda y dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles dijo desde esta marcha que no se puede desvirtuar "la protesta pacífica" y "legítima", en alusión a la sentencia del Supremo contra los alcaldes opositores.



Mientras, el jefe de Estado propuso la creación de una "comisión de la verdad" con poder "plenipotenciario" que se ocupará de determinar las responsabilidades en el marco de la ola de protestas contra su Gobierno, una figura que propone un día después de las declaraciones de la fiscal que le son desfavorables.



Maduro dijo que esta comisión se conformará a través de la Asamblea Nacional Constituyente que propuso a principios de este mes para modificar la Carta Magna y que la oposición, así como otros sectores como la iglesia católica y el empresariado privado han rechazado.



El presidente avanza con esta iniciativa Constituyente con el aval del Poder Electoral que ha pisado el acelerador para que se haga realidad conformación de esta asamblea.



"En las próximas horas anunciaremos completamente el cronograma y las fechas para estas elecciones", dijo hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, que anunció que quienes quieran ser corredactores de la nueva Constitución deben postular sus candidaturas la próxima semana.