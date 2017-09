Tintori: gira europea sigue en pie con otros representantes

"Esta gira se va a cumplir en cada uno de los países, y en cada una de la reuniones vamos a tener quien nos representa, que van a decir lo mismo que iba a decir yo y aún mejor", dijo Tintori en una rueda de prensa desde la sede caraqueña del partido Voluntad Popular.



"Ellos sabían de esta gira, e hicieron lo que sea para detenerla, y creen que se tumbó la gira porque yo no voy, porque no me dejaron salir, porque me quitaron el pasaporte", declaró la activista opositora minutos después de que funcionarios del Estado le quitaran el pasaporte cuando se disponía a tomar un avión en el aeropuerto.



Tintori presentó ante los periodistas el acta con que las autoridades le prohibieron salir del país y le confiscaron el pasaporte, en la que se especifica que la decisión proviene de la Fiscalía.



La abogada de Tintori, Ana Leonor Acosta, denunció la supuesta irregularidad que supone que sea la Fiscalía la que dicte este tipo de órdenes, que, según afirmó a varios periodistas, solo pueden ser emitidas por un tribunal.



La Fiscalía venezolana ha imputado a Tintori tras anunciar el martes que la Policía había encontrado 200 millones de bolívares en un vehículo suyo.



Dos directivos de un banco local han sido también imputados en relación al caso por un supuesto delito de "distracción de recursos".



Tintori, de 39 años y que está embarazada de varios meses, niega haber cometido ilegalidad alguna y considera el caso una maniobra del Gobierno para no dejarla hacer su gira, en la que habría denunciado la crisis humanitaria y las violaciones de los derechos humanos que según la oposición y numerosos observadores se producen en Venezuela.



Según la agenda del viaje, Tintori y el presidente del Parlamento, Julio Borges, serían recibidos el lunes por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



De España irían a Alemania para ver a la canciller Angela Merkel el miércoles, y el jueves volarían hasta Londres para encontrarse con la primera ministra británica, Theresa May, y con el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni.