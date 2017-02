Tintori insta a Trump a tomar acciones y no solo usar palabras ante Venezuela

08:05 PM "Esperamos que esta Administración haga algo en acciones y no sólo en palabras (...) No nos podemos acostumbrar a lo inaceptable", dijo la esposa de Leopoldo López

EFE

Washington.- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, instó hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a tomar acciones y no únicamente usar palabras y a exigir que se aplique la ley en Venezuela.



Tintori lanzó este mensaje en una rueda de prensa en Washington, acompañada por la esposa del también opositor venezolano Antonio Ledezma, Mitzy de Ledezma, después de que el Gobierno de Estados Unidos impusiera este lunes sanciones económicas por narcotráfico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.



"Estados Unidos reconoce que el Gobierno venezolano es delincuente y narcotraficante. Es importante porque ahora la gente sabe que es una dictadura", aseguró la esposa del opositor López en el acto, celebrado en el centro de estudios Diálogo Interamericano.



"Esperamos que esta Administración haga algo en acciones y no sólo en palabras. Sabemos que conocen la situación. No nos podemos acostumbrar a lo inaceptable", añadió Tintori, cuyo esposo cumplirá este sábado tres años en prisión.



El Departamento del Tesoro de EE.UU. determinó este lunes que El Aissami, el cargo más alto del Gobierno venezolano sancionado nunca por el país norteamericano, juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".



Pero el Tesoro ha subrayado que esas sanciones no son una represalia política contra el Gobierno de Venezuela, sino que están enfocadas "exclusivamente" a combatir el narcotráfico.



Tintori afirmó que en estos momentos EE.UU. tiene que ser "claro y fuerte" para ayudar a dar con una solución a la crisis que vive el país.



Como en anteriores ocasiones, reclamó que el primer paso para ello es la liberación de los 108 prisioneros políticos de su país, la celebración de un referéndum revocatorio, que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) rechazó el año pasado; y la celebración de elecciones regionales, que también fueron anuladas.



De este modo, lanzó un mensaje a los líderes mundiales para pedir la liberación de los presos políticos, como su esposo, porque si no lo hacen "son cómplices".



"Estados Unidos sabe lo que pasa en Venezuela porque ha enviado a representantes (...). Si el Gobierno de EE.UU. es democrático, tiene que pedir que se cumpla la ley y los derechos humanos en Venezuela, y tiene que presionar por la liberación de los prisioneros políticos", recalcó Tintori.



Las únicas alusiones a Venezuela que Trump ha hecho durante su Presidencia ocurrieron durante sus conversaciones con el mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, críticos del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y con el de Colombia, Juan Manuel Santos.



En ambos casos, Trump expresó su preocupación por la situación en Venezuela, incluida la humanitaria, según la Casa Blanca.



Tintori también opinó que la Organización de Estados Americanos (OEA) debería aplicar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico de la organización que tiene como última consecuencia la suspensión de un Estado miembro.



El pasado viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reabrió el debate sobre esa posibilidad y anunció que actualizará su crítico informe sobre el país con "los retrocesos" ocurridos desde el pasado noviembre.



Durante su visita a Washington, Tintori también acudirá al Senado para plantear la situación de Venezuela e instar a tomar medidas para hacer cumplir la ley en el país, después de que un grupo de 34 legisladores de los dos principales partidos de Estados Unidos enviaran la semana pasada una carta a Trump con ese objetivo.