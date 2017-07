Tintori logra visitar a Leopoldo López tras 32 días y varias denuncias de tortura

Caracas.- Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, logró ingresar este viernes en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, para visitar al político después de 32 días y de que se filtrara hace dos semanas un vídeo en el que López gritaba que lo estaban torturando.



"Después de 32 días sin poder entrar a la cárcel de Ramo Verde, logramos pasar el primer piquete de la GNB para ver a Leopoldo. En este momento me acaban de dar el ingreso a la cárcel militar de Ramo verde para visitar a Leopoldo", escribió sin más detalles Tintori en su cuenta de Twitter.



El pasado 23 de junio la esposa del opositor difundió un vídeo de 26 segundos en el que López grita "me están torturando" desde dentro de la cárcel, donde se encuentra detenido desde 2014 cumpliendo una condena de casi 14 años.



"Lilian, me están torturando. ¡Denuncien, denuncien! Lilian, denuncia", grita López a Tintori según se escucha en el audiovisual que fue grabado desde las cercanías de la prisión.