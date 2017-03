Tintori pide a países de OEA alzar la voz por Venezuela en próxima Asamblea

EFE

Caracas.- Lilian Tintori, esposa del político venezolano preso Leopoldo López, pidió a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) alzar "la voz" por Venezuela en la próxima Asamblea General que va a celebrarse entre el próximo 19 y el 21 de junio en Ciudad de México.



"Lean el informe (de Luis Almagro sobre Venezuela) y en la reunión que se va a dar en junio (...), la próxima Asamblea General de la OEA, pues, alcen la voz por Venezuela y pidan la aplicación de la Carta Democrática", dijo Tintori dirigiéndose a los países que forman parte del organismo interamericano.



En su llegada a Venezuela, procedente de una gira internacional en la que se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para hablar de la situación de Venezuela, la esposa de López reiteró que "la aplicación de la Carta no es injerencia", pues afirmó que son los venezolanos quienes solucionaran sus problemas.



Durante esa gira, Tintori también intentó visitar Ecuador para pedirles que se solidaricen con Venezuela, según dijo hoy, pero la entrada a ese país le fue negada por su intención de llevar a cabo actividades políticas.



En ese sentido, Tintori que fue recibida por residentes ecuatorianos en Venezuela, se dirigió nuevamente a esa nación y les pidió no dejarse "quitar el país" y decidir su futuro "en libertad y en democracia", pues aseguró que no quiere que Ecuador se convierta en otra Venezuela.



"Con mucha fuerza desde Venezuela a Ecuador, alcen la voz, denuncien y protesten y no se dejen, no se dejen quitar el país, alcen su voz y decidan su futuro, en libertad y en democracia, yo no quiero que Ecuador sea otra venezuela", dijo.



La esposa de López también se refirió a las declaraciones que ofreció el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al negar que exista una persecución política en el país y expresó su rechazo a las mismas.



Por lo anterior, Tintori pidió al Gobierno de Maduro "sinceridad" y "respeto" e insistió en que su esposo está en aislamiento.