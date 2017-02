Tintori: subsecretario de Estado de EEUU aseguró que diálogo en Venezuela "fracasó"

EFE

Caracas.- Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor venezolano Leopoldo López, dijo hoy que en Washington sostuvo una conversación con el subsecretario de Estado de EEUU para asuntos políticos, Thomas Shannon quien, según ella, le dijo que el diálogo en Venezuela "fracasó".



"Conversé con Tom (Thomas) Shannon y le pregunte a Tom por el diálogo. Me dijo 'el diálogo fracasó, el régimen no cumplió y el régimen está involucrado con corrupción, están divididos y están en la oscuridad'. Y me dijo: Lilian, cuando están en la oscuridad pronto va a amanecer", narró Tintori.



La opositora dio las declaraciones a periodistas desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Venezuela al arribar proveniente de Washington donde sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio.



Sobre esto, Tintori dijo: "Desde que entré a la Casa Blanca sentí que la prioridad de la política internacional, la política exterior de la Casa Blanca es nuestro país (...) saben que hay hambre, que no hay comida, que no hay medicinas (...) todo eso lo saben a detalle".



Agregó hoy que al finalizar la reunión le pidió al jefe de Estado estadounidense pensar en Venezuela.



A lo que, según ella, éste respondió: "Estoy con el pueblo de Venezuela, estoy con ellos (...) Y no solamente nosotros, toda la región".



Luego de la reunión de este miércoles, Trump pidió a través de un mensaje en Twitter la liberación de López, condenado a casi 14 años de cárcel por haber incitado a la violencia en el marco de unas manifestaciones que se saldaron con más de 40 muertos en 2014.



Esta acción del mandatario estadounidense fue rechazada por el Gobierno venezolano por considerarla una "intromisión" y una "agresión" del presidente Trump.



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró "lamentable" que unos supuestos "lobbys" y "mafias" de Miami, "en complicidad con la oposición violenta venezolana", hayan "impuesto" al presidente del país norteamericano "políticas" contra la llamada revolución bolivariana.



Al ser preguntada sobre esto, Tintori expresó que en el tema de derechos humanos no existen fronteras, y que, a su juicio, el líder de un gobierno que pida la libertad de los presos en Venezuela, "es un líder demócrata".



"Me impresionó cómo el gobierno de los EEUU conoce la realidad de los venezolanos y está consciente que somos los venezolanos los que vamos a salir de esta dictadura, nadie va a intervenir a Venezuela, nadie, quienes vamos a salir de esta dictadura somos nosotros", agregó.