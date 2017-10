Torrealba considera un "terrible error" si MUD no participa en municipales

Redacción

​Puerto La Cruz.- El constituyente Francisco Torrealba, afirmó este viernes que considera un "terrible error" si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no inscribe candidaturas para las elecciones municipales.

Sobre la aprobación de la propuesta de convocar estos comicios para el mes de diciembre, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Torrealba aseguró que “como poder plenipotenciario puede dar adelante y proponer este tipo de iniciativas”.

Sobre el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, el constituyente apuntó que juramentarse no cambiaría su ideologíay que no debería ser candidato si "sabe que si no respeta la Constitución ni las instituciones no puede ejercer”.

“Guanipa ha decidido hacerse de cuenta que la ANC no existe”, afirmó y expresó que “él no puede escoger qué leyes cumpliry cuales no debe cumplir, las leyes son para todos”.