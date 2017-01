Torrealba: el cambio en oposición venezolana no puede ser "cosmético"

EFE

Caracas.- El secretario ejecutivo de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró hoy que el cambio por el que debe pasar la coalición no debe ser "cosmético" o de "rostros únicamente", sino que tiene que haber una reestructuración profunda en la política.



"Yo he estado insistiendo de manera machacona en la necesidad de reestructurar la Mesa de la Unidad Democrática para hacerla más útil (...) (Eso) pudiera implicar la salida de alguna estructura, la modificación de algunas estructuras, y el cambio de algunas personas", dijo Torrealba en entrevista con la emisora privada Unión Radio.



Sin embargo, el vocero opositor destacó que no se va a "prestar a ningún tipo de cambio cosmético", en referencia a lo que el excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles planteó hoy sobre la salida de Torrealba para permitir una nueva dirección que logre "consensos" dentro de la alianza antichavista.



En respuesta a Capriles, el secretario de la MUD respondió que "los cambios en la Mesa no tienen que ver con el cambio de rostros únicamente; porque la mesa es una alianza de partidos", y como alianza, afirmó, los rostros de ella son las de todos los representantes de esos partidos.



Torrealba insistió en que la MUD no puede seguir siendo una alianza electoral, sino que, a su juicio, "tiene que transformarse en un instrumento útil" desde el punto vista político y social.



Además, explicó que "en una condición normal" la posición de un secretario ejecutivo es la de "promover la construcción de consensos", pero resaltó que dentro de la coalición opositora "se ha probado" a lo largo de 2016 que algunos liderazgos parecen estar "mas allá de cualquier consenso razonable".



"Parte de los cambios que hay que hacer son indispensables para acabar con la esquizofrenia política. Es decir, que hay gente que es de la mesa cuando le conviene y que no es de la mesa cuando parece no interesarle", dijo.



El opositor reiteró hoy que la MUD tiene que dejar de ser una alianza electoral y convertirse en una unidad de propósitos, así como debe "fortalecer a los partidos" y "construir una alianza sólida entre liderazgo político y social civil".



"Ahora hay que decirles a los venezolanos para dónde va este barco, cuál es el proyecto de reconstrucción que vamos a tener y cuál es el gobierno que lo va a instrumentar", añadió.