Torrealba: Gobierno busca ir a elecciones sin oposición

"Ellos van a intentar hacer en Venezuela elecciones en las que se pueda votar pero no se pueda elegir, elecciones sin los partidos de oposición, van a intentar incluso anular el registro de la MUD como partido político, eso es inaceptable", dijo durante una entrevista con el canal privado Televen el vocero de la coalición opositora.



Sostuvo que el plan del oficialismo es "convertir el proceso político venezolano en un remedo de la situación nicaragüense".



En noviembre pasado, Nicaragua realizó unos comicios en los que no hubo observación electoral y la principal fuerza de oposición fue eliminada por la vía legal, lo que dejó el camino abierto a la reelección del presidente Daniel Ortega, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.



Torrealba indicó hoy que "para que eso no ocurra hay que tener a un país movilizado y a una opinión pública internacional consistente".



El señalamiento del opositor se refiere al proceso de legalización que deben hacer los partidos políticos ante el Poder Electoral venezolano para poder presentarse a futuras elecciones, un requisito necesario para aquellas organizaciones que no han postulado candidatos en las últimas elecciones.



Este es el caso de la mayoría de los partidos de oposición en Venezuela que durante las últimas elecciones declinaron postular candidatos por sus respectivas organizaciones para presentarse con candidaturas unitarias con la alianza MUD como único partido.



De esta manera, el único solvente para presentarse en unas elecciones es el de la alianza, sin embargo sobre este pesa un proceso de investigación por el supuesto fraude en la recolección de firmas para la solicitud del referendo revocatorio.



Las condiciones para la legalización de los partidos "son leoninas para dificultar su legalización y a la MUD como partido amenazan que retirarle el registro como partido a raíz del cuento chimbo (dudoso)" del supuesto fraude, explicó Torrealba.



En Venezuela esta pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las los alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año, sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para el 2017.