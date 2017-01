Torrealba: No habrá diálogo si Gobierno no cumple acuerdos

EFE

Caracas.- La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró hoy que no volverá a sentarse en la mesa de diálogo hasta que el Gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con los acuerdos que, asegura, se establecieron en esas reuniones que se iniciaron el 30 de octubre pasado.



"La MUD, apoyando lo dicho por el Vaticano, dijo que hasta tanto aquí no se produzca el cumplimiento de los acuerdos, aquí no va a haber diálogo directo entre Gobierno y oposición, así de simple, así lo dijimos, y así lo mantenemos", dijo el secretario ejecutivo de la alianza, Jesús Torrealba durante su programa de radio transmitido por la emisora RCR.



El portavoz de la coalición acusó al Gobierno de alimentar falsas expectativas con respecto al diálogo que acompaña la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, mientras lo "torpedea" y "sabotea".



Torrealba recordó que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, envió una carta a los representantes del Gobierno y de la oposición venezolana a principios de diciembre pasado en la que instaba al cumplimiento de los acuerdos establecidos en esas conversaciones.



Señaló que los cuatro acuerdos abarcan "cuatro áreas muy claras" que son "la libertad de los presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atención a las víctimas de la crisis humanitaria y por supuesto el acuerdo en torno a un calendario electoral".



"Fueron cuatro cosas muy concretas que demandaba la carta del cardenal Parolín que deberían estar resueltas antes del encuentro pautado para el pasado 6 de diciembre y pasado mañana es 13 de enero y nada de eso está resuelto", dijo al recordar que se había establecido un nuevo encuentro para el próximo viernes.



Señaló que el diálogo "no puede ser concebido como una burla, como una estratagema, como una manera de hacerle perder tiempo al país y a la gente" porque "la crisis política venezolana está montada sobre una crisis económica y moral muy profunda" que se "está comiendo vivos" a los ciudadanos.