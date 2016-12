Torrealba: No vemos un horizonte electoral a la vista

10:56 AM El secretario de la MUD indicó que la coalición opositora deberá plantearse un relanzamiento indispensable y definir sus propósitos

Redacción Web / EN

Caracas.- En entrevista con el diario zuliano Panorama, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” Torrealba, indicó que la agrupación opositora no vislumbra “un horizonte electoral a la vista”, por lo que debe plantearse un relanzamiento indispensable y definir sus propósitos.

“La Unidad no puede darse en torno a tarjetas, a nombres, sino a propósitos. Tiene que plantearle al país el proyecto de reconstrucción nacional, el modelo de transición político que queremos y el gobierno de unidad que haga posible ambas cosas”, dijo

A pesar de que el referéndum revocatorio fue suspendido por el Tribunal Supremo de Justicia, el dirigente político se enfocará en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes.

Aunque haya políticos con aspiraciones a ser precandidatos, señaló que no son pertinentes actualmente. Además, sostuvo que todos los opositores hacen falta.

Agregó que se han generado rumores y amenazas por parte del gobierno de cara a la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, que tendrá lugar el 5 de enero.

“El próximo mes se cumplen cuatro años del desgobierno de Nicolás Maduro (…) Hasta el 10 de enero todo el régimen estaba en contacto de la defensa de Maduro, pero a partir de esa fecha sectores del régimen podrían estar acariciando la idea de salir de Maduro porque ellos se quedarían”, advirtió.

Alertó a los venezolanos y los países de la región a estar atentos de lo que ocurra en el país en los próximos días, pues se “pudiera estar acariciando un golpe de Estado al Parlamento”.

Torrealba reiteró que no acudirán a la mesa de diálogo el próximo 13 de enero por considerar que Nicolás Maduro incumplió con los compromisos acordados en los encuentros anteriores: “Hasta que el gobierno no cumpla no podemos volvernos a sentar”.