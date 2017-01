Torrealba pide un formato de diálogo político "más transparente"

EFE

Caracas.- El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, pidió hoy establecer un nuevo formato de diálogo con el Gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro pues, afirmó, el actual es un "capítulo cerrado que no se vuelve a abrir".



Durante su programa de radio, el opositor reiteró que el oficialismo incumplió con lo acordado en la mesa de diálogo instalada el pasado 30 de octubre y, en razón de ello, la MUD no ve "condiciones" óptimas para reanudar hoy -como estaba previsto- la interlocución directa con los delegados del chavismo.



"No va a haber diálogo (...) este mecanismo colapsó por el incumplimiento del Gobierno" dijo, y aseguró que desde el 6 de diciembre -cuando las negociaciones entraron en "fase de revisión"- hasta ahora la "crisis venezolana se deterioró intensamente" y el Gobierno empeoró las posibilidades de dialogar.



"Hoy hay más presos políticos que en diciembre", aseguró.



Torrealba saludó la visita que, se espera, harán a Venezuela la próxima semana el secretario general de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, y el enviado del Papa, monseñor Claudio María Celli, ambos mediadores en estas conversaciones.



"Si quieren venir que vengan, para que verifiquen el no cumplimiento de los acuerdos (...) para que juntos diseñemos un nuevo formato de diálogo, de negociación que sea mas transparente, que inspire confianza al país (...) que establezca mecanismos claros de cumplimiento de lo acordado", sostuvo.



El portavoz opositor pidió además que este nuevo mecanismo "no sea una coartada más para que el Gobierno siga haciéndole perder el tiempo a los venezolanos".



Entre las demandas de la MUD para reanudar el diálogo están levantar el desacato que el Supremo impuso al Parlamento de mayoría opositora, la apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en el país, la liberación de personas que reclaman como "presos políticos" y un cronograma electoral que incluya la posibilidad de cambiar de Gobierno.