TSJ designó a Katherine Harrington como nueva vicefiscal general

El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover, explicó en el acto que la designación de González fue anulada debido a que no fue revisada en un primer momento por la Cámara que, según el TSJ, se encuentra "en desacato", por lo que Ortega Díaz debía haber sometido su decisión a evaluación del Supremo.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.



La funcionaria, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, tomó juramento frente a los medios de comunicación y no ofreció declaraciones.



Durante su entrega de memoria y cuenta en 2015 Ortega Díaz describió a Harrington como una "mujer valiente", y ante la sanción que le impuso entonces la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. le expresó pleno apoyo.



"No solamente el apoyo de la fiscal general, sino de toda la institución del Ministerio Público, y estoy segura de que todo el pueblo venezolano está contigo (...) pretenden impedir que los fiscales cumplan con sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje", dijo.



Harrington ha estado vinculada en acusaciones contra varios dirigentes opositores entre ellos la exdiputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma -actualmente bajo arresto domiciliario-, y el diplomático venezolano Diego Arria.



La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de Constitución que promueve Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de "traidora".