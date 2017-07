Uribe llama a oposición venezolana a no permitir la consolidación castrista

Bogotá.- El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe hizo hoy un llamado a la oposición venezolana para que no permita "la consolidación castrista" en ese país donde mañana se elegirá una polémica Constituyente.



"Un mensaje a la oposición de Venezuela: que mañana no se dé la consolidación castrista con la pretendida asamblea constituyente de Maduro", dijo el exgobernante en un acto público.



Uribe es un fuerte crítico de la revolución bolivariana que impulsó en Venezuela el fallecido presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro.



El exgobernante colombiano, que encabeza el partido opositor Centro Democrático, dijo ayer que esperaba que las Fuerzas Armadas de Venezuela obliguen a Maduro, a "hacerse a un lado".



Por otra parte, ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que no reconocerá los resultados de la Asamblea Constituyente de Venezuela porque considera que tiene "un origen espurio".



"Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados, tampoco podremos reconocerlos", dijo Santos en Barranquilla.