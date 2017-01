Venezuela rechazó prórroga de "emergencia nacional" emitida por Obama

"El Gobierno venezolano rechaza categóricamente renovación de emergencia nacional que sustenta Orden Ejecutiva contra Venezuela declarada x @POTUS", escribió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en Twitter en un mensaje en el que se refirió a Obama por el nombre de su cuenta en esta misma red social.



En otro mensaje, la ministra de Exteriores venezolana señaló que "esta agresión cometida nuevamente por el Pdte Barack Obama forma parte de su legado de odio y violaciones graves a la legalidad internacional".



Dijo, además, que "Venezuela exige nuevamente que se atienda el clamor de los países del mundo que han solicitado expresamente derogar la bárbara Orden Ejecutiva" y agregó que considerar a su país como una amenaza a EE.UU. "solo tiene asidero en la arrogancia e irracionalidad imperial que ha caracterizado a @POTUS".



Obama emitió hoy una orden de continuidad de un año de la "emergencia nacional" declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, "la situación no ha mejorado" y "el Gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos".



El presidente estadounidense emitió en marzo del 2015 una orden ejecutiva aludiendo a la crítica situación del país caribeño, la cual renovó en marzo de 2016 y ha querido prorrogar un año más antes de dejar el poder la próxima semana en manos del presidente electo, Donald Trump.



Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó hoy que Venezuela sigue sufriendo "la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos".



Para este viernes estaba prevista la reactivación del diálogo político en Venezuela, lo que no sucedió debido a la negativa de la oposición a reunirse con el Gobierno de Maduro hasta tanto no se cumplan con los acuerdos establecidos en el marco de esas conversaciones que se iniciaron a fines de octubre pasado.



La oposición venezolana pide al Gobierno levantar el desacato que el Supremo impuso al Parlamento de mayoría opositora, la apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas al paí, la liberación de "presos políticos" y un cronograma electoral que incluya la posibilidad de cambiar de Gobierno. EFE