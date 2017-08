Vente Venezuela se aparta de anuncio opositor de ir a comicios regionales

EFE

Caracas.- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, integrante de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se deslindó hoy de la decisión de esta coalición de inscribir candidatos para las próximas elecciones regionales, pues consideró que tal paso es "someterse" a la "dictadura".



La líder del movimiento Vente Venezuela señaló que su organización solo acompañará las iniciativas para continuar con las protestas antigubernamentales y las que acaten lo aprobado en la consulta popular que se hizo el pasado 16 de julio cuando 7 millones de venezolanos, según la MUD, rechazaron la asamblea constituyente chavista.



"En Vente Venezuela nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUD ha decidido seguir, que es la validación de una dictadura mafiosa al participar en sus elecciones amañadas a la medida", dijo Machado en rueda de prensa, al tiempo que pidió a los partidos que conforman la coalición rectificar sobre esta decisión.



La opositora agregó que mientras la alianza "persista en apartarse del mandato del 16 de julio Vente Venezuela no formará parte de esa coalición", aunque señaló que su organización acompañará los llamados a protestas pacíficas.



El miércoles la MUD inscribió candidatos para las elecciones a Gobernadores - unos comicios que debieron celebrarse en diciembre pasado según la Constitución - pese a que el Poder Electoral le prohibió presentar postulaciones en siete de los 23 estados del país.



Machado ya había advertido en días anteriores que no compartía la decisión de inscribir candidatos para las regionales, debido a que, según reiteró hoy, participar en los comicios "es someterse a la ruta de la dictadura" y rendirse ante "la lucha" que inició hace cuatro meses, en referencia a la ola de protestas.



Dijo además que comparte la opinión de hay que "preservar espacios", pero aquellos "ganados con dignidad".



"Ir a las elecciones regionales es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, ir a las elecciones regionales es legitimar un Consejo Nacional Electoral (CNE) que el mundo entero reconoce cómplice del más grande fraude de la historia de este hemisferio", afirmó.



Para la exdiputada a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) la ruta debe ser que el Parlamento designe a nuevos rectores del CNE, "darle toda la protección y seguridad para que puedan operar" y que se convoquen a elecciones.



Asimismo, reiteró su llamado a la "desobediencia civil" y la "rebeldía".



Machado también manifestó que las calles ahora "están vacías porque los venezolanos exigen coherencia a sus dirigentes", en referencia a la poca asistencia que han tenido las recientes convocatorias que ha hecho la MUD a protestar.



El pasado 1 de abril en Venezuela se inició una ola de manifestaciones antigubernamentales, que han dejado más de 120 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente, que no es reconocida por la oposición y por varios Gobiernos y organismos internacionales.