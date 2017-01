Vicepresidente: desacato de Parlamento viola acuerdos diálogo

"Es lamentable que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) haya irrespetado los acuerdos de la mesa de diálogo y se mantenga en desacato y de espaldas a la ley", sostuvo El Aissami en su cuenta en la red social Twitter.



El vicepresidente, que fue designado en ese cargo ayer por el presidente Nicolás Maduro, señaló que la "ilegítima" Asamblea, de mayoría opositora, "amenaza" la paz del país caribeño y que desde allí se pretende "imponer el discurso de odio e irrespeto a la Constitución".



También el jefe de la bancada parlamentaria chavista, Héctor Rodríguez, afirmó hoy que la instalación de esta nueva directiva, presidida por el opositor Julio Borges, es "ilegal e inconstitucional" debido al desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Por su parte, el presidente Maduro dijo ayer que es "una realidad constitucional" que la Cámara está rumbo a la "autodisolución y (a) la convocatoria de nuevas elecciones", y aseguró que Borges "se comprometió" con él a acatar al Supremo y a cumplir con todas las iniciativas de diálogo.



Sin embargo, el nuevo jefe del Parlamento venezolano indicó hoy que en los próximos días el Legislativo, de mayoría opositora, declarará el abandono de cargo de Nicolás Maduro, y aseguró que con ello se "abren las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles".



El Parlamento venezolano se declaró en desacato al TSJ en septiembre pasado, después de que este declarara la nulidad de todos los actos legislativos pues la Cámara no cumplió una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección.



En cuanto al diálogo, para el próximo 13 de enero está prevista una reunión, pero la oposición ha manifestado que no existen condiciones para retomar las conversaciones y pidió verificar el "incumplimiento" del Gobierno con los acuerdos suscritos.