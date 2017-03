Voluntad Popular acusó al Gobierno de intentar vincularle con rebelión militar

El plan es "un intento del Comando Antigolpe, dirigido por el vicepresidente de la República Tareck el Aissami, para conectar todas las falsas acusaciones que se han hecho contra dirigentes y activistas de la tolda naranja y concluir que la organización debe ser ilegalizada", indicó el coordinador de VP, Freddy Guevara, en un comunicado.



El también primer vicepresidente del Parlamento afirmó que El Aissami publicará un informe donde presuntamente se asocia a Voluntad Popular con una rebelión militar para que sus dirigentes sean juzgados por tribunales militares y no por la justicia civil.



"Recordemos que, a diferencia de la civil, en la justicia militar el presidente de la República tiene potestades legales para nombrar jueces, fiscales y defensores a su libre albedrío", argumentó el diputado.



Según Guevara, el presidente Nicolás Maduro tiene el control total del sistema de justicia castrense y, por eso, utilizan este nuevo modo de "sembrar evidencia" y así asociar civiles a la rebelión militar, un crimen por el que también pueden ser juzgados los civiles.



El "Plan siembra" consistiría, según VP, en vincularle con elementos militares como, por ejemplo, el proceso del general Raúl Isaías Baduel -quien se encuentra encarcelado desde 2009- y, entonces, los organismos de seguridad del Estado se encargarían de sembrar evidencia para acusar de delitos a dirigentes y activistas.



"Todo esto termina vinculándose al caso del general Raúl Isaías Baduel quien, de acuerdo al cuento que se ha inventado el Comando Antigolpe, manejaría el apartado militar de la rebelión mientras que Voluntad Popular haría lo propio con la parte civil", aseveró Guevara sobre una rebelión militar que, aseguró, "no existe".



Asimismo, afirmó que desde 2014 se han introducido "numerosas" demandas en contra de dirigentes del partido ante el Tribunal Supremo y que, debido a esto, siete dirigentes nacionales electos por el pueblo se encuentran en prisión actualmente.



No obstante, aseguró que los miembros de esta organización no se dejarán intimidar, y adelantó que tomarán todas las acciones legales y políticas que sean necesarias para desmontar el "Plan Siembra", entre ellas ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Hoy un tribunal de Caracas dictó una nueva privativa de libertad e imputó nuevos delitos al exministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel, quien este viernes quedaba en libertad tras cumplir una condena de siete años y once meses por corrupción.



En la boleta de notificación el Tribunal Primero de Ejecución declaró "con lugar" una solicitud de la Fiscalía de Venezuela de imponerle una "medida de privación judicial preventiva de libertad" por estar "presuntamente incurso" en delitos contra la "integridad, independencia e integridad de la nación".