Voluntad Popular convocó a protesta para el próximo sábado

11:54 AM El coordinador político encargado de VP, Juan Andrés Mejías, llamó a los ciudadanos a decir “no más dictadura” al cumplirse tres años de la detención del alcalde de Chacao

José Luis Carrillo

Caracas.- El coordinador político nacional encargado del partido Voluntad Popular (VP), Juan Andrés Mejías, convocó ayer a una protesta masiva para el próximo sábado 18, cuando se cumplen tres años de la detención del fundador de esa organización, Leopoldo López.

“Por no haberse callado y haber actuado con valentía y haber dicho lo que muchos sabían que debía decir pero no se atrevían a hacerlo, Leopoldo López fue injustamente encarcelado”, expresó Mejía ayer durante una rueda de prensa.

El dirigente hizo énfasis en el carácter pacífico pero aguerrido de la protesta contra el Gobierno nacional.

“Una protesta que diga no más dictadura, porque no más dictadura implica que no haya más hambre, persecución política, muertes, inclusión y falta de medicamentos”, precisó.

Los puntos de concentración, a partir de las 8:00 de la mañana, serán la plaza Brión de Chacaíto, Parque del Este, los distribuidores de Caurimare y Santa Fe.

Se estima que 59 toldas políticas validen la nómina de militantes según lo impuesto por el CNE. Cada una debe obtener por lo menos el apoyo de 0,5% de los electores inscritos en al menos 12 estados. El proceso se llevará a cabo a lo largo de 10 fines de semana. A cada partido se le asignarán dos días -en total 14 horas por las jornadas-, para recabar las manifestaciones de voluntad.

“(El CNE) debe otorgar un periodo de tiempo considerable. En ninguna parte de la ley dice que dos días son suficientes para que los venezolanos expresen su respaldo al partido de su preferencia. Este proceso no ha sido diseñado con las estrategias legales, no hay suficientes máquinas ni hay suficiente tiempo. Se hablan, de 430 puntos, pero no se termina de informar dónde, ni con cuántas máquinas contarán esos puntos”, dijo Mejía.

Aceptado

Paralelamente, el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, informó que su partido, Avanzada Progresista (AP), asumió el reto de legitimarse ante el CNE con los requerimientos establecidos.

Falcón inició una gira por los estados del país en que AP convocará a sus simpatizantes a registrarse en el partido, Trujillo, Mérida, Barinas, Táchira, Apure, Portuguesa, Cojedes, Bolívar, Monagas, Sucre, Falcón, Yaracuy, Distrito Capital y Lara. “Este reto es importante, porque pareciera que el Gobierno está centrado en liquidar los partidos políticos y así contribuir al debilitamiento de la democracia, por ello debemos salir todos a validar desde el primer día”, indicó Falcón.

Más movilizaciones

El integrante de la dirección nacional del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) Jorge Rodríguez anunció movilizaciones del chavismo para los próximos días en honor el cantautor Alí Primera.

El jueves 16 se realizará una marcha desde el Panteón Nacional hasta el Teatro Nacional; mientras que el domingo 19 la movilización “de los claveles rojos” será en el estado Falcón, donde nació Primera.

El miércoles 15, en Ciudad Bolívar, se celebrará el 150° aniversario del Congreso de Angostura, con la presencia de los diputados del chavismo, legisladores y concejales.

Para el lunes 20 se conformará el comando central bolivariano.

Mejía indicó que VP está preparada para asumir el proceso de renovación de nómina como partido político, pero que la MUD debe tener una posición unitaria de los partidos que la integran.

“Consideramos que la postura que se asuma debe ser una postura unitaria, en la que puedan verse los demás partidos. Estamos a la espera de reuniones de la unidad que se están dando en este momento para enfrentar este nuevo reto de manera conjunta.

Parte de la estrategia del Gobierno es dividir a la oposición, legalizar o ilegalizar a los que ellos quieran, para buscar construir una oposición cómoda para ellos, que no les haga verdaderamente oposición”, expresó.