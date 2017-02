Voluntad Popular plantea no renovar los partidos

José Luis Carrillo

Caracas.- El partido Voluntad Popular (VP) dio a conocer ayer que su posición ante la renovación de las nóminas de los partidos políticos impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la de no acudir al proceso por considerarlo ilegal.



Durante una rueda de prensa, el coordinador nacional encargado de esta organización, Freddy Guevara, indicó que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe ser unitaria por parte de todos los partidos de la alianza.



“La opinión es que no deberíamos ir ninguno. Si lamentablemente se toma otra decisión veremos cuando llegue esa página, pero lo mejor es que digamos que no vamos a participar”, indicó.



La actividad, en la que deberán presentarse 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en procesos electorales anteriores o que no obtuvieron el porcentaje requerido de votos, ha sido cuestionada por dirigentes de oposición y toldas minoritarias del chavismo. Los partidos indicaron que las condiciones impuestas por el CNE hacen imposible cumplir el objetivo.



El proceso comenzará el 4 de marzo, y cada tolda contará con sólo dos días para recabar las firmas de 0,5% de electores, con el uso de 421 máquinas captahuellas en todo el país.



Guevara aseguró que existe el tiempo suficiente para presionar con el objetivo de que se cambien las condiciones impuestas por el CNE.



“Si eso sigue (las condiciones) podemos lograr un acuerdo para cerrar filas en torno a la tarjeta de la unidad y dejar claro que no vamos a participar en esa farsa”, añdió.



Guevara hizo hincapié en que para VP la estrategia para lograr un cambio político en Venezuela comprende tres niveles: la presión internacional, a través de la Carta Democrática Interamericana y los mecanismos de Unasur, Mercosur y la Organización de Naciones Unidas, la movilización de calle, retomando el camino que se interrumpió en 2016, y la celebración de una consulta nacional para que el pueblo diga si quiere elecciones presidenciales adelantadas.



Consecuencias



El integrante del buró político del Partido Comunista de Venezuela(PCV) Carlos Aquino confirmó que esta organización política no acudirá al proceso de renovación.





“Hemos dicho que no nos sometemos a las normas de renovación como están planteadas, porque efectivamente es un artículo, el 25 de la ley de partidos políticos que tiene mucho tiempo, pero de manera reciente su propia existencia ha permitido que se le vayan dando un conjunto de interpretaciones que nosotros no aceptamos y no acataremos”, explicó en entrevista a una emisora radial.



Indicó que el PCV está dispuesto a asumir las consecuencias de ser ilegalizado.



“Hemos dicho también que el CNE deberá asumir las consecuencias políticas e históricas de ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela que está próximo a cumplir sus 86 años de vida”, agregó.

Precisión

El representante de la MUD ante el CNE, Vicente Bello, indicó que el organismo debe dar detalles sobre el proceso de renovación. “No sabemos si se extenderá en el tiempo, si se agregarán máquinas o se modificaron los horarios establecidos”, expresó.