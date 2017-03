VP acudió a validación en medio de denuncias de irregularidades

"Hoy hemos también evidenciado irregularidades, irregularidades que no podemos dejar de mencionar, queremos hablar de lo que ha sido una operación morrocoy (tortuga), burda, a la que jamás nos vamos a acostumbrar", dijo el coordinador encargado de VP, Juan Andrés Mejía, al ofrecer un balance de la jornada de este sábado.



VP denunció, durante todo el día y a través de sus redes sociales una supuesta "operación morrocoy" con la que, aseguran, se produjo retardos en el proceso de validación en varios estados de Venezuela por "la insuficiencia de máquinas, fallas en la electricidad y retrasos por parte de funcionarios del ente comicial".



Según Mejía el proceso inició con "más de dos horas de retraso" en varios estados del país caribeño.



Señaló que en los estados Carabobo, Vargas, Guárico (centro), Zulia (noroeste) y Nueva Esparta (noreste) el retardo se presentó por problemas con las máquinas y por preguntas que funcionarios del Poder Electoral han hecho y "que no son necesarias".



A este denuncia se sumó la del también dirigente de VP, David Smolansky, quien sostuvo que tuvieron "horas complicadas" e indicó que en el municipio Libertador de Caracas "oficialistas armados destrozaron" el punto de validación en la comunidad de La Vega.



"En el municipio El Hatillo (Caracas) no arrancó el proceso a las 8:00 (12.00 GMT) sino a las 9:00 (13.00 GMT), en algunos puntos en Lara, Zulia (oeste) y Caracas hay operación morrocoy. En Vargas se registró la apertura de puntos una hora más tarde" agregó.



Por lo anterior, el partido pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) extender los horarios de validación y llamó a que haya mayor presencia de seguridad ciudadana.



Pese a esto, VP asegura que en la jornada de hoy avanzó "en más de 14 estados del país", pero dijo que no revelarán cuáles son esas entidades hasta que termine el proceso para evitar "sabotajes".



En la jornada de validación de este sábado también participó Lilian Tintori, esposa de López, quien desde uno de los puntos de validación en Caracas, expresó que estaba validando "por Voluntad Popular para defender a los presos políticos, a los exiliados, a los perseguidos y silenciados por pensar distinto".



El partido de Leopoldo López se muestra seguro de que alcanzarán la meta exigida por el CNE - 0,5 % del registro electoral en al menos 12 entidades- para legitimarse.



Desde el pasado 4 de marzo arrancó en Venezuela el proceso de renovación de partidos políticos, un requisito que está exigiendo el Poder Electoral a 59 organizaciones para poder presentarse a futuras elecciones, debido a que en los últimos comicios no presentaron candidatos.



Así, el proceso de renovación de partidos se extenderá durante diez fines de semana, siendo que en cada uno corresponderá a seis partidos acudir al proceso de validación.

Partidos

Durante este fin de semana corresponde a Voluntad Popular (VP), Claridad Ciudadana (Claridad), Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad (Lápiz Procomunidad), Unidad Visión Venezuela (UVIVZLA), Unidad Nosotros Organizados Elegimos (UNOE) y Confederación Democrática (Conde).



En este sentido, la ciudadanía acudió hoy a la jornada de validación en un proceso en el que se pudo observar filas de quienes esperaban para legalizar a las organizaciones.



El proceso de renovación de los partidos políticos ha sido criticado por la oposición y por algunas organizaciones chavistas, como el Partido Comunista de Venezuela que impugnó el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por estar en desacuerdo con la normativa.



El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) también ha cuestionado el proceso y asevera que las condiciones que el CNE estableció para esta renovación "son inéditas" y "deja un precedente negativo" en el país e "inclusive en Latinoamérica".



El OEV señala que "las condiciones impuestas por el CNE, especialmente el limitado número de máquinas (390) para la validación y su distribución geográfica en jornadas de dos días, hacen imposible que todos los partidos convocados puedan lograr la validación".



Según el OEV, solo "los partidos grandes, con mayor militancia y capacidad de movilización tienen oportunidad de validarse".



En Venezuela está pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las de alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año, sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para el 2017.