VP culminó su proceso de legitimación afirmando que superó meta

A través de un vídeo difundido por las redes sociales, el partido celebró la información que dio el coordinador nacional encargado de la organización, Freddy Guevara, quien afirmó que la meta se logró en "23 estados" de los 24 que tiene Venezuela.



"La meta era 12 estados con más de 0,5 %, bueno señoras y señores, 23 estados (...) se restearon (acudieron sin miedo) con Voluntad Popular", dijo Guevara quien se encontraba en compañía de Lilian Tintori, esposa de López y otros dirigentes del partido.



El también parlamentario indicó que mañana desarrollarán los resultados de este proceso de validación, en el que según dijo, más de 150.000 personas validaron a Voluntad Popular.



Previamente, Guevara ya había dicho a la prensa que se habían superado "las 100.000 personas" que estaban validando a nivel nacional "y que, incluso con los números del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de doce estados en todo el país".



En ese pronunciamiento también destacó que aún faltaban cinco estados que alcanzaran la meta, pero que estaban a punto de lograrlo.



En ese sentido, en el último balance del día informó que habían logrado la meta en cuatro de los cinco estados: Zulia (noroeste), Miranda (centro), Bolívar (sureste) y Distrito Capital (centro) y recalcó que en esas entidades "era casi imposible validar porque la cantidad de máquinas que había con cualquier minuto de retardo no era posible".



"El único estado que no se logró, que fue el estado Lara, fue porque pusieron menos máquinas" que el fin de semana pasado (a las organizaciones que le correspondía en ese momento). "El fin de semana pasado había el doble de máquinas de las que le pusieron a VP", agregó.



Durante la jornada del sábado, el partido denunció irregularidades en el proceso de validación como la "operación morrocoy" (tortuga) que hicieron que el proceso tuviera retardos en varios estados por "la insuficiencia de máquinas, fallas en la electricidad y retrasos por parte de funcionarios del ente comicial".



Sin embargo, Guevara afirmó que pese a la "operación morrocoy" las personas acudieron a validar a VP, no por ser "un partido político, sino por un espíritu de lucha frontal en contra de esta dictadura".



Por su parte, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, dijo que "Voluntad Popular está validado", y expresó su alegría por ello.



VP enfrentó este fin de semana el proceso de legitimación de partidos políticos junto a otras cinco organizaciones, Claridad Ciudadana (Claridad), Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad (Lápiz Procomunidad), Unidad Visión Venezuela (UVIVZLA), Unidad Nosotros Organizados Elegimos (UNOE) y Confederación Democrática (CONDE).



Este proceso, que ha sido criticado por la oposición venezolana y por algunos partidos del chavismo, ya va en su segunda jornada, que de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), se desarrolla en 10 fines de semanas desde el pasado 4 de marzo, correspondiendo así a seis organizaciones en cada fin de semana.



Cabe recordar que este es un proceso que el CNE está pidiendo a un total de 59 organizaciones para poder presentarse a futuras elecciones.



Este es el caso de la mayoría de los partidos de oposición que durante las últimas elecciones en Venezuela declinaron postular candidatos por sus respectivas organizaciones para presentarse con candidaturas unitarias con la alianza MUD como único partido.



De esta manera, el único solvente para presentarse en unas elecciones es el de la alianza. Sin embargo, sobre esta pesa un proceso de investigación por el supuesto fraude en la recolección de firmas para la solicitud del referendo revocatorio.



Es por ello que para los partidos políticos antichavistas el inicio de este proceso es fundamental para asegurar su participación en las futuras elecciones.



En Venezuela está pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las de alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año.



Sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para el 2017.