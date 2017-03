VP dijo que proceso de validación inició con "algunos retrasos"

"Bueno, a esta hora podemos decir que todas las máquinas en todos los puntos del país han sido activadas. Sin embargo, debemos señalar que algunas de ellas han arrancado con retraso", dijo el coordinador encargado de VP, Juan Andrés Mejía a los periodistas desde la plaza Bolívar del municipio Chacao, en Caracas.



Indicó que en varios estados de Venezuela el proceso inició con "más de dos horas de retraso" y señaló que en los estados Carabobo, Vargas, Guárico (centro), Zulia (noroeste) y Nueva Esparta (noreste) el retardo se ha presentado por problemas con las máquinas y por preguntas que funcionarios del Poder Electoral han hecho y "que no son necesarias".



"Preguntas que los electores no están obligados a responder y que perfectamente permitiría que el proceso fluya más rápidamente. En otros casos, como es el caso del estado Guárico, han habido problemas de electricidad", aseguró.



Asimismo, aseguró que en la parroquia La Vega (de Caracas) "hubo un intento de sabotaje por grupos identificados con el oficialismo", razón por la cual la máquina que se encontraba en ese lugar tuvo que ser trasladada a otro punto "para mayor resguardo".



Por lo anterior, Mejía exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que prolongue el proceso "para reponer las horas en que las máquinas no estuvieron activas", pues según dijo la gente ha acudido de forma masiva a validar el partido.



El dirigente se mostró seguro de que alcanzarán la meta exigida por el CNE -0,5 % del registro electoral en al menos doce entidades- para legitimar a su partido y recordó que el proceso terminará mañana a las 16.00 hora local (20.00 GMT).



El proceso de validación de los partidos políticos inició el pasado 4 marzo y se extenderá hasta que las 59 organizaciones convocadas cumplan con el procedimiento, siendo que cada fin de semana corresponderá a seis partidos.



Durante este fin de semana corresponde a Voluntad Popular (VP), Claridad Ciudadana (Claridad), Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad (Lápiz Procomunidad), Unidad Visión Venezuela (UVIVZLA), Unidad Nosotros Organizados Elegimos (UNOE) y Confederación Democrática (CONDE).



El proceso de legalización de los partidos políticos ante el Poder Electoral venezolano es un requisito para poder presentarse a futuras elecciones que deben cumplir aquellas organizaciones que no han postulado candidatos en las últimas elecciones.



En Venezuela esta pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las de alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año, sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para 2017.