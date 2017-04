Al menos 19 heridos tras las protestas de la oposición en Caracas

"Hasta esta hora hemos atendido a 19 personas (...), todos están fuera de peligro afortunadamente", dijo Muchacho en un video que difundió en sus redes sociales.



De acuerdo con el funcionario, once personas sufrieron traumatismos múltiples, cuatro fueron afectados por perdigones, otras tres por asfixia y una joven resultó con quemaduras de segundo y tercer grado.



Está última fue trasladada al hospital Domingo Luciani de Caracas.



"No tenemos el día de hoy ningún herido de bala atendido aquí en Salud Chacao", añadió Muchacho, quien no desveló la identidad de los heridos.



En un reporte anterior, Muchacho había señalado que algunos manifestantes sufrieron "fracturas" y fueron dados de alta, sin precisar mayor información.



Además de estos lesionados, dos fotógrafos de Efe resultaron heridos por las fuerzas de seguridad mientras realizaban cobertura de las protestas en la ciudad de Caracas.



El reportero gráfico Manaure Quintero, colaborador de Efe en Venezuela, recibió el impacto de varios perdigones de goma disparados directamente contra él por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).



Asimismo, el fotógrafo de Efe en Caracas, el colombo-venezolano Miguel Gutiérrez, resultó herido por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que disparó una bomba lacrimógena directamente contra él mientras tomaba una fotografía de un manifestante.



Las lesiones de Quintero y Gutiérrez no requirieron hospitalización, pese a que presentaron fuertes contusiones.



El alcalde Muchacho dijo que su municipio atravesó durante las manifestaciones "una situación difícil", puesto que se libraron "enfrentamientos entre manifestantes y uniformados".