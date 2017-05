Capriles denuncia supuesto plan para atacar sedes diplomáticas en Venezuela

07:37 AM El líder opositor anunció que la movilización convocada para hoy en Caracas se trasladará a la sede del Ministerio del Interior y no a las embajadas como estaba previsto

Caracas.- El líder opositor venezolano Henrique Capriles anunció que la movilización convocada para hoy en Caracas se trasladará a la sede del Ministerio del Interior y no a las embajadas como estaba previsto, pues, denunció, fueron alertados de un supuesto plan para "atacar" las sedes diplomáticas.



"Ha quedado cancelada esa visita a las embajadas, no vamos a ir a las embajadas, ya sabemos por gente dentro del Gobierno el plan que tenían montado para atacar las sedes diplomáticas el día de mañana", advirtió Capriles en una conferencia de prensa que difundió a través de Periscope.



La oposición había llamado a movilizarse a las distintas embajadas y consulados acreditados en el país, un día antes de la reunión de cancilleres que se celebrará en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que analizará la crisis venezolana.



Capriles afirmó que la intención de ese presunto plan es "desvirtuar, seguir en el proceso de deslegitimar, una protesta que tiene la verdad de su mano".



En cambio, el también gobernador del estado Miranda (centro) indicó que se movilizarán hacia la sede del Ministerio de Interior y Justicia en Caracas, donde, aseguró, "está uno de los grandes culpables de todos los muertos, heridos, de todo lo que está pasando" en el país.



"Esto que pasó hoy, todo estos heridos, todo lo (que) ocurrió el día de hoy, lo vamos a responder el día de mañana en las calles de nuestro país", subrayó el dirigente del partido opositor Primero Justicia al quejarse de la actuación de la fuerza pública contra las protestas.



Capriles, quien denunció haber sido víctima de una emboscada por parte de presuntos funcionarios de la policía militarizada Guardia Nacional (GNB) luego de una protesta en la que participó en Caracas, expresó sus dudas sobre los efectivos destacados en el lugar de la manifestación.



"Tengo dudas de que quiénes estaban hoy actuando uniformados sean efectivamente funcionarios de la Guardia Nacional", sentenció.



"Yo hice una denuncia sumamente grave que al vivirlo hoy en carne propia, creo que esa es la orientación que le están dando a esta lucha: el uso de personas (...) que tienen antecedentes penales", alertó.



Se refirió al "ensayo" que hicieron en la ciudad de Maracaibo, en el oeste del país, "de utilizar a presos como brigadas de choque, de confrontación" y no descartó que eso se haya vivido hoy en Caracas.



Este lunes se cumplen 59 días desde que una ola de manifestaciones a favor y en contra de Maduro sacude a Venezuela y que deja 59 fallecidos y un millar de heridos.