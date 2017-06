Catherine Fulop fue vocera de Venezuela en Senado de Argentina

EFE

Puerto La Cruz.- La actriz y modelo venezolana, Catherine Fulop, asistió el pasado viernes al Senado de Argentina en el marco de “Mujeres por la República”, donde fue vocera de Venezuela. Narró la crisis que atraviesa el país caribeño y pidió el apoyo de las autoridades.

Fulop solicitó que se abra un canal humanitario de comida y medicinas y manifestó que siente un profundo dolor por las muertes registradas en su país natal, tras las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro.

“Me duele estar lejos de todo, me duele lo que le hacen a un pueblo maravilloso, a una sociedad civil alegra. Me duele que los venezolanos dentro y fuera del país nos sintamos amenazados. Me duele mi país. Me duele Venezuela”, escribió Fullop en Instagram junto a la fotografía que evidencia su participación en la sesión.

La artista criolla alabó la labor de los ciudadanos que salen a protestar pacíficamente todos los días y se refirió a Diego Arellano, uno de los manifestantes que fue asesinado durante las protesta en el estado Miranda.

“De nuestro lado, contamos con Dios, la adrenalina, pañuelos bañados en vinagre, algunas máscaras, pedazos de madera como escudos, simples camisas enrolladas en la cabeza como protección, guantes para devolver las bombas lacrimógenas que ahora estallan y el inmenso coraje de estudiantes, mujeres, hombres”, indicó.