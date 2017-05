Cuerpos de seguridad impidieron "marcha de los abuelos" a Defensoría del Pueblo

Caracas.- Las fuerzas de seguridad venezolanas impidieron hoy que la marcha opositora en Caracas de personas de la tercera edad en protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente llegara a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital.



La movilización, convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y denominada "La marcha de los abuelos", vio impedido su acceso al centro de la ciudad por un cordón de la Policía Nacional Bolivariana, al igual que otras manifestaciones opositoras convocadas en los últimos 40 días.



Las fuerzas de seguridad utilizaron también camiones blindados, conocidos como "rinocerontes" y paredes metálicas para impedir el paso desde el este al oeste de la capital de la marcha, en la que participaban decenas de personas mayores junto a centenares de opositores en general.



Tras empujones y forcejeos de los manifestantes para atravesar el cordón policial, los agentes rociaron gas pimienta contra personas de la tercera edad situadas en primera línea.



Aunque varias personas fueron desalojadas entonces de la zona, otras insistieron en permanecer en el lugar pese a la actuación policial.





Un funcionario de la Policía Nacional ofreció entonces a los manifestantes permitir que la marcha avanzara por una segunda ruta, donde luego se posibilitó que una pequeña comisión de personas avanzara hasta la Defensoría y entregara allí un documento con sus reclamos.



La MUD aseguró en un comunicado que el documento fue recibido por un funcionario de la Defensoría del Pueblo, aunque no precisó los detalles del contenido del texto.



El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, el opositor Henrique Capriles, aseguró que pese a lo que afirma el Gobierno venezolano, las personas de la tercera edad no han recibido verdaderos beneficios y están igualmente afectados por la crisis del país caribeño.



"Un pensionado en Venezuela gana menos de 20 dólares (...) esa es la realidad que viven los abuelos venezolanos, ¿cuántos no se mueren como consecuencia de no tener la medicina?", afirmó el opositor.



Capriles, que pidió a los manifestantes retirarse a sus casas para evitar ser afectados por la actuación de los cuerpos de seguridad, lamentó que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no haya defendido el derecho a la protesta y atendido los reclamos de los ciudadanos en esta y ocasiones anteriores.



"Ese defensor la verdad nos avergüenza (...) en Venezuela no tenemos defensor del Pueblo", añadió.



El chavismo respondió a la actividad opositora con una contramarcha de centenares de adultos mayores en el oeste de la ciudad en defensa del Gobierno de Maduro y de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.



Esta manifestación, en la se que esperaba la intervención de Maduro, concluyó en el Palacio de Miraflores con un discurso del jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, sin que se conocieran los motivos de la ausencia del mandatario.