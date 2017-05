Dispersan con gases lacrimógenos protesta de estudiantes en Caracas

Caracas.- Las fuerzas de seguridad del Estado venezolano dispersaron hoy con bombas lacrimógenas una manifestación que decenas de estudiantes, de distintas universidades de Caracas, protagonizaron en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA), una arteria vial que conecta al oriente del país con la capital.



La protesta de jóvenes y estudiantes cerró la vía en protesta a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, así como para pedir una solución a la crisis que atraviesa el país.



La manifestación fue disuelta tras un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un componente de la Fuerza Armada responsable del orden público.





La consejera universitaria de la Universidad Metropolitana (Unimet) Johana Da Costa indicó a periodistas, desde la protesta, que continuarán con las manifestaciones "para poder salir finalmente de este Gobierno y tener un cambio real en el país".



"El problema no es la Constitución, el problema es que se irrespeta la Constitución; el problema no es cambiar la regla de juego, el problema es que ustedes no están jugando un juego democrático", dijo Da Costa en referencia a la Constituyente.



Por su parte, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafaela Requesens, dijo al canal por internet Vivoplay que "el movimiento estudiantil está organizado" y que continuará "haciéndole frente" al Gobierno de Maduro.



Según Requesens, en el lugar también se encontraban estudiantes de la Universidad Monteávila, Alejandro De Humbolt y Santa María.



Más temprano, un grupo de estudiantes encabezados por Requesens pegaron pancartas en la entrada del Ministerio de Educación, que sirve de despacho del jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, para expresar su rechazo a esta figura.



En las pancartas se puede observar mensajes como: "Jaua cómplice" y "No a la Constituyente".



Según la dirigente estudiantil, Jaua es "cómplice de los más de 40 asesinados, más de 2.000 detenidos" y heridos en las protestas iniciadas hace más de mes y medio, después de que el Supremo asumiera las competencia del Parlamento, pese a que luego reculó en parte de su decisión.



Venezuela vive una ola de protestas que ya completa 53 días a favor y en contra del chavismo, con cifras dispares sobre los muertos, ya que la Fiscalía reporta 53 y el Gobierno al menos 60 fallecidos, además de cientos de heridos y detenidos.