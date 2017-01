Docentes de universidades autónomas en paro por cobertura médica

La representante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Keta Stephany, dijo a la emisora privada Unión Radio que el paro se realiza "con éxito" en las universidades autónomas del país (no dependientes del Gobierno en el aspecto académico), que constituyen una veintena.



Stephany indicó que la protesta tiene que ver con la supuesta imposición del Ejecutivo de cambiar el sistema de seguridad social por uno que, según los trabajadores universitarios, es deficiente, en tiempos en los que, asegura, el sueldo de los docentes y obreros es muy bajo y no alcanza para pagar una cobertura independiente.



"Desde el punto de vista práctico de lo que es la calidad de vida de los profesores universitarios ese es un golpe muy duro porque quieren imponer Seguros Horizonte que es una empresa de los militares que no tiene la infraestructura", explicó la vocera de Fapuv, quien señaló que esta empresa es rechazada en clínicas privadas.



Apuntó que con la protesta, en la que también está planteada una reunión con el ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, esperan que "la medida se detenga" y se inicie un proceso de discusión de nuevas "cláusulas de salud" que tomen en cuenta la pérdida de la capacidad adquisitiva de los docentes.



"Todo el peso del costo de la salud está recayendo en los profesores y los sueldos están muy bajos", dijo y agregó que, según la Constitución, es la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) la que tiene que discutir el presupuesto de las universidades y no el Ejecutivo.



"Este es un caso muy delicado porque nuevamente se viola la autonomía universitaria (...) están violando la Ley de Presupuesto, ese es un delito contra la administración pública", aseguró.



Por su parte, el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la casa de estudios más importante del país, dijo que los profesores universitarios no querían paralizar las actividades pero, aseguró, se vieron forzados a tomar esta medida.



El docente aseguró que el cambio del sistema de cobertura forma parte "de una estrategia coherente, sistemática y organizada para destruir la universidad venezolana".



El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler Iglesias, afirmó que el sector estudiantil que representa apoya la protesta de los profesores.



"Hoy los profesores universitarios se declaran en Paro de 24hrs ante el abuso del gobierno sobre su seguridad social. La educación en ruinas", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter.