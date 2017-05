Dos muertos y decenas de heridos reportaron en cuatro estados

Corresponsalía

Caracas.- Dos nuevos fallecidos y al menos 30 heridos fueron reportados ayer en cuatro entidades del país, en el marco de las protestas y choques de manifestantes con organismos de seguridad.



En Miranda, Barinas, Aragua y Táchira las refriegas se sintieron con mayor intensidad. En particular, en esta última entidad, se contabilizaron ambos decesos.



El primero fue el de José Francisco Guerrero, de 15 años de edad, quien murió en el sector Sabaneta. Su hermana Marialis Zambrano relató que el adolescente fue asesinado por un impacto de bala cuando iba a comprar una harina precocida el 16 de mayo. El proyectil le entró por la espalda y salió por el abdomen. Guerrero fue operado la noche del martes y nuevamente ayer. En la última intervención, falleció.



Asimismo, se informó la muerte de Manuel Castellanos de 46 años de edad, quien habría sido impactado por una bala de un fusil FAL, en Tucapé, Táchira. Versiones preliminares indican que Castellanos no estaba participando en la protesta, sino que se encontraba en la localidad luego de haber comprado pañales para su hijo.



En el marco de las intensas manifestaciones que se registraron en Táchira, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, se activó una segunda fase del Plan Zamora en la entidad.



El titular de la cartera anunció el traslado de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones militares.



“Recuerden señores de la violencia que no están jugando solos. Están contra un Gobierno que busca la paz. Nosotros no vamos a permitir que la patria venezolana caiga en el caos”, apuntó.



El primer mandatario nacional activó inicialmente el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, el martes 18 de abril.



Según instancias gubernamentales, se trata de un despliegue estratégico y operacional que impulsa la seguridad y defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno.



Sobre la base de este operativo se ha promovido el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, sin atender el derecho constitucional del debido proceso.



Padrino López aseguró ayer que los cuerpos castrenses no usan armas contra los ciudadanos durante las manifestaciones. “No usamos armas contra el pueblo. No hay fusiles. No hay pistolas. No hay ametralladoras”, dijo.



Heridos

Más de 40 lesionados se registraron ayer durante las manifestaciones antichavistas.



El alcalde del municipio Antonio José de Sucre, en Barinas, reportó 32 personas heridas, instalaciones bancarias dañadas, seis saqueos y comercios destruidos en las protestas entre martes y miércoles.



Extraoficialmente se informó que 18 personas fueron heridas por disparos de armas de fuego y 14 con pedazos de cabilla, tornillos y metras.



En el caso del estado Aragua, seis estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) de Maracay, fueron presuntamente, atacados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un grupo de colectivos.



El dirigente de Primero Justicia (PJ), Richard Mardo, denunció que los militares ingresaron a la casa de estudios.



Los estudiantes lesionados -Ángel Barrido, Igor Mesa, Javier Mujica, Daniel Fragosa, Andru Rodríguez y Abrahan Colmenares-, fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y el Hospital Clínicas las Delicias. Uno de los manifestantes recibió un impacto de bala en el estómago.

En los Teques también se registraron heridos. Al cierre de esta edición continuaba la arremetida de los cuerpos de seguridad.



Funcionarios de la Guardia Nacional arremetieron contra una protesta llevada a cabo en San Antonio de los Altos, estado Miranda, durante la noche de este miércoles.



En el lugar hubo detonaciones y gases lacrimógenos que afectaron a las personas que se encontraban cerca de la redoma de San Antonio.



En la refriega, un joven de 20 años de edad fue herido con un arma de fuego