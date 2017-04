Durante nueve horas opositores realizaron Plantón en Caracas

Ayatola Núñez

Caracas.- Por casi nueve horas, centenares de manifestantes opositores convocados al llamado Plantón permanecieron concentrados en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo.

Pese a algunos focos aislados que se registraron en algunas zonas, la jornada transcurrió de manera pacífica entre cantos, juegos de mesa y comida, en la actividad realizada en rechazo contra el Gobierno.

El Plantón comenzó temprano, en zonas como La Urbina, Los Dos Caminos, y La California, donde la gente montó algunas barricadas e incendió cauchos. Más tarde inició su recorrido y poco a poco comenzó a llegar a la principal arteria vial que comunica al oeste con con el este de la capital.

A las 11:00 am el grupo era pequeño y disperso, pero a las 2:00 el panorama era otro. Los cuatro canales de la autopista estaban llenos y la gente comenzó la jornada de resistencia. Las personas llevaron sus libros y empezó a leer, otros sacaron juegos de cartas y compartían. No había gritos. Lo único que medianamente alteró el ánimo de los presentes fue un helicóptero –que sin ninguna identificación, tomó imágenes de la manifestación.

Los opositores estaban preparados para la pernocta. Llevaron frutas y comida y teléfonos cargados. Tampoco dejaron los implementos para enfrentar una eventual represión como los pañuelos y el agua con bicarbonato.

José Belisario se llevó su carpa, la instaló en toda la avenida y dijo que no hacía nada quejándose desde las redes sociales y no acompañar las manifestaciones de calle. “Estoy plantado aquí porque soy un joven venezolano que quiere un futuro mejor. Quiero una casa y quiero un carro, pero ¿cómo se compra eso con un salario mínimo”, dijo el joven economista.

Marilú García, de 41 años de edad, realizó un acto de acrobacia, colgada desde un aro, que estaba atado a una guaya, en uno de los niveles de la autopista. La dama portaba una bandera de Venezuela.

Alí Salazar aseguró que el Ejecutivo empezaba a ceder en sus posiciones. “Ya hablan de elecciones regionales. Sabemos que eso no soluciona el problema, pero si las hacen tenemos que ir y dejar desnudo al Gobierno”, expresó.

Cansada de la falta de libertades de la que ha sido víctima desde que se declaró opositora, Elsi Manzanares, exigió que se respete al parlamento por el que ella votó, unas elecciones generales, liberación de presos políticos y la apertura del canal humanitario.

Hasta un grupo de monjas se plantó. La hermana Angelis Lugo, de la Congregación María Santísima, también acudió a la actividad en la autopista junto a varias religiosas. Usaron una bandera, rosarios y biblias para impartir la palabra de Dios a los manifestantes.

Lugo comentó que tiene 30 años y decidió protestar porque como joven venezolana no puede ser cómplice. “Me da dolor cuando los padres dicen que no envían a los hijos a la escuela porque no tienen como alimentarlos, por eso estoy aquí (...) A los dictadores no les preocupa que la gente se prepare”, dijo.

Al culminar la actividad en horas de la noche los manifestantes entonaron el himno nacional.

Incidentes

Hubo algunas bombas lacrimógenas a la altura del centro comercial Tamanaco. Un grupo de encapuchados causó destrozos a la altura del distribuidor cien pies. Quemaron algunos vehículos y atacaron una ambulancia. Antes de esos incidentes la PNB y la GNB lanzó bombas, pero no impidió que los encapuchados destrozaran las unidades móviles.

Por primera vez desde que comenzaron las manifestaciones el 1° de abril, el Metro de Caracas no cerró sus estaciones –salvo Altamira al medio día-, lo que permitió que los ciudadanos se movilizaran.

En el oeste fue imposible marchar, los puntos estaban cercados por funcionarios de la GNB y la PNB que con sus armas amedrentaban en motos por cada uno de los sectores, sobre todo aquellos en los que en días anteriores hubo violencia.



Por esa razón se trasladaron en metro. Los ciudadanos de El Paraíso y Montalbán utilizaron las estaciones La Yaguara y Antímano de la línea dos.