Estudiantes protestaron contra Maduro en el Día de Juventud

EFE

Caracas.- Cientos de estudiantes protestaron hoy contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una marcha que recorrió unos cuatro kilómetros en el este de Caracas y que fue convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV)



"Estamos reivindicando esta lucha aquí en Caracas y en todo el país con movilizaciones, demostrando que Venezuela no está callada, no está en la sumisión, no está en la desesperanza, sino que está en pie de lucha por la democracia y la libertad", dijo a los periodistas el presidente de la FCU-UCV, Hasler Iglesias.



El dirigente estudiantil aseguró que esta movilización marca el inicio de "una nueva etapa de lucha" pues, aseguró, los estudiantes seguirán manifestándose en las calles "con valentía en una situación en la que el Gobierno quiere que Venezuela esté en silencio, esté ocupada en los problemas del día a día".



"El pueblo de Venezuela va a derrotar a una dictadura que dice tener todo el poder pero perdió el apoyo del pueblo", prosiguió.

Por los fallecidos



A esta manifestación se unieron Yaneth Díaz y Roberto Redman, madre y padre, respectivamente, de dos de los tres fallecidos que dejó "La Salida", una multitudinaria marcha convocada por la oposición el 12 de febrero de 2014 y que llevó a la cárcel al dirigente Leopoldo López, condenado luego a casi 14 años de prisión.



"Están acompañando esta lucha (...) así como sus hijos estuvieron hace tres años en las calles y entregaron sus vidas por la democracia en Venezuela", expresó Iglesias en alusión a los familiares de "los caídos".



La movilización contó con militantes de partidos como Voluntad Popular (VP), fundado por López, y Primero Justicia (PJ), en el que militan el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges y el excandidato presidencial Henrique Capriles.



Esta marcha recorrió una importante autopista caraqueña y finalizó en una iglesia donde oficiaron una misa por la memoria de los fallecidos hace tres años, cuando también hubo varios heridos.



En la red social Twitter, VP y PJ difundieron fotografías que daban cuenta de pequeñas manifestaciones en algunas ciudades del interior del país y de una protesta encabezada por el diputado opositor Juan Requesens en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en contra de la migración "masiva" de jóvenes venezolanos.