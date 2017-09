Liberaron a 22 estudiantes de la Upel detenidos durante protestas

El director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) -encargada de la defensa de los estudiantes-, Alfredo Romero, informó este viernes sobre la medida que se concretó la noche del jueves a favor de 22 alumnos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel).



El abogado indicó a través de Twitter que a los otros 5 estudiantes que conformaban el grupo de 27 "les dictaron privación ilegítima de libertad", aunque no especificó los nombres de ninguno.



La noche del miércoles, Romero anunció que a los 27 estudiantes se les había otorgado "libertad con restricciones", entre ellas el "no salir del estado Aragua y no participar en otras manifestaciones".



Sin embargo, los 27 alumnos fueron sometidos a una nueva audiencia en la que se determinó la libertad para 22 y la continuidad del arresto para los otros 5.



La Upel en su momento denunció que "funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado Aragua allanaron" el recinto universitario y "golpearon y se llevaron detenidos a un grupo" de estudiantes.



De los 27 detenidos, las cinco mujeres cumplían arresto domiciliario, mientras que de los 22 varones, una mitad fue recluida en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, y el resto en el Centro para Procesados "26 de Julio" en el estado Guárico.