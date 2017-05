Mayor General Rodríguez Torres: CNE puede frenar esta locura (+Video)

Redacción / 2001

Puerto La Cruz.- El militar Miguel Rodríguez Torres, excompañero de armas del comandante Hugo Chávez Frías y del general Vladimir Padrino López, se pronunció en una entrevista ofrecida al diario 2001 sobre la crisis política que atraviesa Venezuela.

En relación a la Asamblea Nacional Constituyente, el Mayor General dijo que si la constitución “va a ser cambiada, lo más lógico es someterla a referéndum, preguntarle a esos venezolanos si quieren que el pacto social sea modificado”.

Rodríguez afirmó que “la crisis venezolana está asignada fundamentalmente por el deterioro económico y la inseguridad ciudadana, eso no se resuelve con una ANC, que no llenará los anaqueles de alimentos a precios accesibles, no surtirá las medicinas que la gente necesita ni tampoco reducirá el índice de homicidios”.

El paracaidista, quien fue Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Gobierno Bolivariano de Venezuela hasta el 24 de octubre de 2014, advirtió que cerrar los cauces de la democracia abre espacio a lo violencia.

También aseguró que dentro de las fuerzas armadas hay descontento. “Ahorita han ocurrido como diez ‘Caracazos’… a nosotros no nos formaron para atacar al pueblo con nuestras armas. Esa discusión la teníamos (Padrino y él) siendo tenientes en 89, y esa seguro es la discusión ahorita de muchos militares”.

“Si el CNE se para un día -y de verdad se muestra como un poder autónomo- y presenta el cronograma electoral con las municipales, regionales y presidenciales en 2018, en acto público y notorio, esto bajará el tema de la movilización y tendríamos un puente para frenar la locura y reencaminar el diálogo político. Cada quien empezaría una campaña electoral”, propuso el militar como solución a la crisis actual.

Video: 2001