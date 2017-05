Médicos chavistas y opositores miden fuerzas en las calles venezolanas

EFE

Caracas.- Médicos chavistas y opositores protagonizan hoy sendas marchas en las calles de Caracas, en el día 52 de las movilizaciones que sacuden a este país y que dejan al menos 48 muertos, según cifras de las autoridades y de la oposición.



En Caracas, el chavismo convocó a la marcha "Constituyente es garantía de Salud", que recorrerá el centro capitalino en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente convocada el pasado 1 de mayo por el presidente Nicolás Maduro como una vía para superar la crisis que vive el país.



Mientras, la oposición partirá junto a médicos y personal de la salud desde el este caraqueño con rumbo al Ministerio de Salud, en el centro de la ciudad, en protesta por la grave escasez de medicamentos y de insumos (materiales) hospitalarios que padecen los venezolanos.



El inicio de la jornada estuvo marcado por la denuncia del gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, sobre la quema de al menos 51 autobuses en Puerto Ordaz, ciudad de esa región, en un ataque registrado en la madrugada de hoy y que, al parecer, fue cometido con bombas molotov.



En el hecho no causó heridos ni víctimas fatales, pero afectó, según Rangel, a por lo menos 180.000 pasajeros que movilizaban en las unidades de transporte incineradas.



El Metro de Caracas informó en Twitter que siete estaciones de la línea 1, que recorren el este de la ciudad, fueron cerradas y que tampoco brindarán servicio varias líneas del metrobús, como se conocen a los autobuses que conectan con el servicio subterráneo.



Según el Metro de Caracas, la decisión se tomó "en resguardo de usuarios, personal e instalaciones" de ese servicio.



Venezuela es escenario, desde el pasado 1 de abril, de marchas opositoras y pro gubernamentales, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera funciones de la Asamblea Nacional (AN, legislativo unicameral), lo que abrió una crisis que no logró detenerse pese a que el Supremo se retractó en parte de su decisión.



Las movilizaciones dejan hasta el momento al menos 48 muertos, así como decenas de heridos y detenidos, algunos de ellos llevados ante la justicia militar, según informes suministrados por la Fiscalía y dirigentes de la oposición.