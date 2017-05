Miss Venezuela se pronunció sobre crisis política que atraviesa el país

Caracas.- La actual Miss Venezuela, la joven Keysi Sayago, dijo que le "duele" la situación que atraviesa su país, sacudido por una ola de protestas antigubernamentales, según un video con sus declaraciones publicado en las redes sociales y que hoy difunden los medios locales.



"Como venezolana, como mujer, como Miss Venezuela y como cualquier otra persona que habita esta tierra, me duele mi país, me duele lo que estamos pasando", dijo Sayago anoche durante su intervención en un certamen de belleza regional.



Además, la modelo pidió a los asistentes al evento guardar un minuto de silencio "por todos los jóvenes que han caído y por todos los talentos que han caído" en las recientes manifestaciones antigubernamentales en la nación suramericana.



"Esto no se trata de ser blanco, de ser rojo o de ser azul, esto se trata de ser amarillo, azul y rojo, porque todos somos Venezuela", añadió en referencia a los colores de la bandera del país.



Los opositores al Gobierno venezolano cumplen más de cinco semanas de protestas en las calles, algunas de las cuales han degenerado en episodios de violencia con un saldo de al menos 39 personas muertas, cientos de heridos y detenidos.



La Miss Venezuela también señaló que hizo su pronunciamiento "con toda la propiedad del mundo" y agregó que, a raíz de la crisis que vive su país, se siente "más venezolana que nunca".