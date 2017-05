Nueva ola de represión dejó un muerto y más de 50 heridos

Ayatola Núñez

Caracas.- Un fallecido y más de 50 heridos dejó la jornada de protestas opositoras registrada ayer en distintas zonas del país. La represión fue intensa según reportaron los manifestantes.



Los funcionarios policiales y militares atacaron incluso a personas que intentaron evitar ser víctimas de la embestida y se dirigieron a cualquier zona que pudiera servir como refugio de la violencia oficial.



“Yo estaba con mi hijo, y no teníamos para dónde correr. Todas las calles de Chacao estaban cercadas por policías que disparaban aunque no hubiera gente”, contó una manifestante, que expresó su temor ante la arremetida de los cuerpos de seguridad.



La marcha convocada por la oposición tenía como destino el Ministerio de Interior y Justicia, en el centro de Caracas, para rechazar el reforzamiento del Plan Zamora -operativo de control de protestas-, en el estado Táchira.



La movilización del oeste de la capital llegó a hasta la plaza Madariaga de El Paraíso, donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atravesó barricadas. Los marchistas de Santa Mónica lograron ir hasta Las Mercedes.



En La Candelaria las personas fueron dispersadas con lacrimógenas y los colectivos cercaron a los manifestantes.



Los opositores que partieron desde Parque Cristal -en el este caraqueño-, avanzaron hasta la autopista Francisco Fajardo y en El Rosal empezó la embestida que se replegó hasta las calles de Chacao.



Allí una batalla campal se desarrolló en varias calles de ese municipio que estuvo lleno de guardias y policías nacionales que dispararon y dejaron las calles impregnadas de gases tóxicos.



Pasadas las 4:00 pm sólo Salud Chacao y Salud Baruta contabilizaban el ingreso de 56 heridos. Las personas que fueron trasladadas a los centros privados no están incluidas en estas cifras. Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, dijo que de las 34 personas lesionadas registradas en su localidad, dos fueron heridas en la cara y una requirió sutura en el labio superior. Mientras que Salud Chacao reportó 24 heridos. 13 personas solo fueron afectadas por el humo tóxico.



Fallecimiento en Zulia

Mientras, en horas de la tarde falleció Paul René Romero, de 24 años, tras ser arrollado en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, durante la manifestación opositora.



El joven , estudiante del 5° año de Medicina en la Universidad del Zulia (LUZ), fue arrollado por una camioneta Toyota Hilux blanca, sin placas. Romero fue trasladado al hospital Adolfo Pons de Maracaibo, donde falleció.



El universitario laboraba en una tienda de reparación de celulares ubicada en el centro comercial Doral de Maracaibo, y además era miembro voluntario de la Cruz Verde en la región. Con su muerte, se eleva a 46 el número de fallecidos durante las protestas en el país, segun cifras oficiales.



De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Social (Ovcs), la cifra de decesos asciende a 58.



Tres periodistas afectados

Los profesionales de la comunicación no escaparon de la actuación de los funcionarios militares y policiales.



Una de las víctimas fue Andry Rincón, camarógrafo del portal Vivoplay, quien resultó impactado por una bomba lacrimógena en la pierna izquierda, cerca de la rodilla.



Kevin Villamizar, productor audiovisual de El Nacional Web, fue impactado en el brazo derecho por una lacrimógena en Altamira. De acuerdo con testigos, los funcionarios dispararon directamente contra un grupo de reporteros, y Villamizar fue alcanzado. Herminia Rodríguez, reportera de Globovisión fue impactada por una lacrimógena en un brazo. Fue trasladado a un centro asistencial en Las Mercedes.



Nueva movilización

En horas de la noche, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ofreció detalles sobre la nueva actividad que se realizará este sábado.



El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, indicó que con la manifestación “Somos millones” los ciudadanos tomarán las principales vías del país.



En Caracas la concentración se realizará en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Los Cortijos, a las 10:00 am.



“Ese día daremos una demostración de que 50 días de resistencia no son un argumento para dejar las calles del país”, apuntó.