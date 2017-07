Oposición marcha "contra la dictadura" hacia sede del TSJ

"Venezolanos no se dejarán imponer Constituyente fraudulenta: Jueves #6Jul, 11:00 am, #MarchaContraLaDictadura, desde diversos puntos hasta sede TSJ", expresó la coalición en su cuenta oficial en Twitter, en un mensaje que acompañó con una imagen que especifica los numerosos puntos de salida de la movilización.



Esta convocatoria, además de señalar que los opositores partirán desde 40 sectores de la capital, invita a que si la marcha es reprimida los opositores corten la vía en donde se encuentren.



El parlamentario opositor José Manuel Olivares señaló en Twitter: "Hoy es la MarchaTranca! Marcharemos a las 11 am pacíficamente contra la dictadura hacia el TSJ! Si nos reprimen trancamos!!! Y si no ha salido o se encuentra en su casa o trabajo, nos unimos a la tranca! Hoy todos a la calle!!".