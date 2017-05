Oposición venezolana se movilizará este miércoles hasta la sede del Poder Electoral

Caracas.- La oposición venezolana convocó el martes a una movilización en todo el país que se realizará este miércoles hasta las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro y que fue avalada por el Poder Electoral.



"Para nosotros es muy claro que cualquier paso de una Constituyente ha tenido que haber pasado por un referendo, donde la gente decida si quiere o no una Constituyente", dijo el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, en una nota de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) donde hizo la convocatoria.



Por su parte, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, llamó nuevamente a desconocer la Constituyente propuesta por el mandatario regional.



"Mañana vamos nuevamente. Nos movilizamos en todo el país contra este fraude madurista", dijo durante sus programa radial transmitido por la emisora privada RCR.



Según Capriles, el decreto que firmó hoy Maduro no es aceptado por los venezolanos y, ante ello sostiene que ese mecanismo "no va".



"No vamos a participar en lo del Gobierno (la Constituyente). El llamado es clarito: a desconocer este fraude", insistió.