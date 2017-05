Oposición y oficialismo saldrán a marchar este sábado

EFE

Caracas.- Las dos principales fuerzas políticas de Venezuela preparan nuevas manifestaciones para este sábado en Caracas luego de una oleada de protestas que ha dejado hasta hoy 37 fallecidos y más de 700 heridos en todo el país.



La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró hoy el llamado a participar mañana en una marcha de las "mujeres contra la represión", una actividad que se prevé arranque desde el este de Caracas con destino al ministerio de Interior y Justicia, en el centro de la capital.



Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó hoy a una marcha, también de mujeres, por la paz y "contra el terrorismo" que se dirigirá el sábado hacia la Defensoría del Pueblo, un lugar al que no ha podido llegar la oposición pese a haberlo intentado en casi 20 ocasiones durante las últimas semanas.



La MUD ha indicado que su concentración será a las 10.00 hora local (14.00 GMT) y ha pedido a sus simpatizantes, mujeres y hombres, participar vestidos de blanco, portando la bandera nacional y llevando flores para rendir homenaje a las 37 personas que han fallecido en medio de las protestas que se iniciaron el 1 de abril.



La diputada Gaby Arellano explicó que las mujeres antichavistas se manifestarán mañana en "todas las capitales de estado" del interior, al tiempo que llamó a las féminas de las Fuerzas Armada a que "bajen los escudos y caminen con nosotras" en las protestas opositoras del sábado.



Este viernes fallecieron otros dos jóvenes de 20 años cada uno que habían sido heridos en escenarios de protesta en la central entidad de Carabobo y en el estado Zulia (oeste), limítrofe con Colombia, lo que elevó a 37 el total de víctimas mortales de las manifestaciones, aunque la Fiscalía aún no confirma el último caso.



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que Hecder Lugo (20) falleció hoy luego de resultar herido con arma de fuego el día anterior cuando "se encontraba en el lugar donde se desarrollaba la manifestación" en el municipio San Diego de Carabobo.



Por otra parte, medios locales y varios dirigentes de la oposición venezolana informaron del fallecimiento de Miguel Medina (20), quien murió hoy en la ciudad de Maracaibo, capital del Zulia y segunda ciudad más poblada del país, tras pasar varios días hospitalizado después de resultar herido en una protesta.



En su sitio de internet, el diario regional Panorama explica que Medina falleció en la madrugada de este viernes "tras haber recibido un balazo en su abdomen" y destaca que este joven es la primera víctima mortal que se registra en Zulia desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales en todo el país.



Estos hechos fueron ampliamente denunciados por los opositores, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien hoy habló sobre la supuesta detención de 85 militares venezolanos por haber expresado su "descontento" con la "represión" de los cuerpos de seguridad contra las recientes manifestaciones.



Capriles aseguró también que los ministros de los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y de Interior, Néstor Reverol, supuestamente usan a presos para reprimir protestas opositoras en la ciudad de Maracaibo, aunque no mostró pruebas al respecto.



El Gobierno no ha respondido ante estos señalamientos y, en cambio, se movilizó al estado Carabobo para atender la crisis en esta entidad que durante la última semana ha registrado actos vandálicos y al menos cinco muertes en escenarios de protesta.



El titular de Interior, que encabezó estas acciones del Ejecutivo, declaró que fueron identificadas 45 bandas armadas "contratadas por la derecha criminal" para causar los hechos violentos en esa región central.



Reverol remarcó que esperan que los tribunales liberen varias órdenes de captura para ir tras los responsables de los saqueos a 135 establecimientos en dicha entidad y aclaró que, una vez detenidos, quienes hayan cometido "actos terroristas" serán juzgados "por la Jurisdicción Penal y Militar".



Por otra parte, el encargado de una comisión para impulsar la participación en una Asamblea Nacional Constituyente, el chavista Elías Jaua, dijo hoy que el uso de la fuerza como respuesta del Estado venezolano a las protestas opositoras ha sido "legal, proporcional y diferenciado".



"Incluso pudiéramos decir, estamos por debajo de los estándares porque estamos enfrentando a manifestantes armados, con pistolas, escopetas de fusiles en algunos casos", afirmó Jaua en una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país en la que participaron también responsables de otras carteras.