Renunció al título de campeón mundial de kárate como forma de protesta

Redacción / El Nacional

Puerto La Cruz.- El campeón mundial de Kárate Kempo, Borman Angulo, anunció este martes su renuncia al título mundial de la disciplina, como forma de protesta a la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Prometí en la Asamblea Nacional el pasado 11 de abril, que el día de hoy he decidido mi renuncia al título mundial de Karate Kempo y a la selección nacional. Si este es el precio que tengo que pagar para lograr la libertad, pues yo estoy dispuesto a pagarlo", dijo el atleta.

Angulo agradeció a todos los atletas que se mostraron en contra del máximo mandatario: “Nosotros queremos respaldar a los 13 atletas grandes ligas que se pronunciaron en rechazo a la represión inhumana del régimen de Nicolás Maduro. Les agradecemos a ellos y a todos los atletas de alto rendimiento que han fijado posición contra la dictadura".

Detalló: "No estoy dispuesto a abandonar las calles. Nuestra lucha por que se restaure el hilo constitucional y no voy a abandonar al derecho de todos los venezolanos a un país libre”.

Asimismo, hizo un llamado a las fuerzas armadas para que cumplan con lo que dictamina la constitución: “Es hora de que dejen de cumplir los mandatos inconstitucionales de sus jefes, así que no ha llegado el momento de que no alcen sus armas, de que no arriesguen sus cuerpos por una causa ya perdida”.