Una "marcha de chamanes" se movilizará mañana contra el gobierno de Maduro

EFE

Caracas.- El gobernador del estado Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, anunció hoy que este miércoles se realizará la "Gran marcha de chamanes y maracas" en su región contra "la tiranía" que asegura representa el Gobierno de Nicolás Maduro.



"Desde la Tierra Mágica de Amazonas camina el espíritu guerrero de los indígenas contra la tiranía y la discriminación", escribió Guarulla en su cuenta de Twitter que acompañó el mensaje con un afiche en el que se invita a la "Gran marcha de chamanes y maracas".



En el aviso, que muestra unas maracas cruzadas adornadas con plumas también se indica: "Comenzó la guerra del Dabukuri. Desde el corazón de Amazonas. Es la batalla de Ayacucho. Fuera el tirano".



Hace una semana Guarulla, al informar que fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, lanzó una maldición indígena a los que quieren hacerle "maldad".



De acuerdo con Guarulla, la Contraloría venezolana le acusa de la compra con sobreprecio de un edificio donde ahora funciona la Gobernación de Amazonas y aseguró que en su caso hay un problema de "discriminación racial".



Indicó que esta medida no supondrá el fin de su vida política, porque esta "tiene que ver con la defensa de los derechos indígenas" y de su estado.



Guarulla además dijo que convocará a sus "ancestros" y "chamanes" para que lancen la "maldición del Dabukuri" a quienes intentan hacerle "maldad".



"Les aseguro que no morirán sin tormento, les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma van a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes antes de que puedan, de alguna manera, cerrar los ojos", dijo.



La Contraloría "nos notificó, como gobernador del estado, para una inhabilitación de 15 años. Lo primero que tengo que decirles es que esto no es algo novedoso, hay que entender que vivimos en una dictadura", afirmó Guarulla.



La marcha de los indígenas se produce en el marco de una ola de manifestaciones antigubernamentales que hasta el momento ha dejado 43 muertos en los últimos 46 días, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía y las autoridades.