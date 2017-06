Uniformados ahogaron Marcha de La Victoria con lacrimógenas

10:00 AM La GNB y la PNB, con todo su arsenal, replegaron la manifestación del día 71 de protestas, usaron bombas lacrimógenas, dispararon chorros de agua desde la ballena

Ayatola Núñez

Caracas.- A las 4:00 pm de ayer la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana iniciaron la embestida final contra la movilización de la oposición denominada la Marcha de La Victoria.



Con todo su arsenal replegaron la manifestación del día 71 de protestas, usaron bombas lacrimógenas, dispararon chorros de agua desde la ballena y persiguieron a los antioficialistas con motocicletas.



Después de más de una hora de resistencia, mientras la GNB atacaba por delante, la policía motorizada volvió a utilizar la estrategia de emboscar a los presentes y los replegó disparándoles por atrás.



A las 5:15 pm las avenidas que unen a El Rosal (Chacao) con Las Mercedes (Baruta), pasando por la autopista Francisco de Miranda, estaban impregnadas por una nube de lacrimógenas. La plaza Alfredo Sadel, lugar en el que por lo general se realizan actos culturales y hasta religiosos, ayer se convirtió en un hospital de guerra que recibió a decenas de heridos. La represión llegó a comercios y centros médicos privados del municipio Baruta.



Cuando todo parecía estar calmado comenzó nuevamente el asedio de la GNB y la PNB, que recorrieron Las Mercedes con sus armas listas para disparar lacrimógenas en caso de ser necesario.



Violencia tempranera



Nuevamente los cuerpos de seguridad del Estado impidieron la movilización en el oeste de Caracas.



Los únicos que pudieron acercase al punto final de la marcha, la sede del Sebin en el Helicoide, en la avenida Victoria, fueron los manifestantes que se congregaron en Santa Mónica, pero a una cuadra de la calle Minerva, fueron emboscados. En ese mismo lugar fueron atacados los habitantes que provenían de El Valle y Coche.

La marcha de Montalbán no pudo ni llegar a El Paraíso.



Cuando se aproximaban a la redoma La India fueron cercados. No hubo tiempo para la mediación, la represión fue inmediata. Los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad persiguieron a las personas y se aseguraron de no dejar a ningún manifestante en las calles. Algunas de estos ciudadanos se reagruparon y llegaron por otros caminos a El Paraíso, pero fueron nuevamente reprimidos.

“Aquí sigue el pueblo en la calle a pesar de la arremetida que ha tenido en las últimas noches, el pueblo del municipio Libertador sigue firme y de pie, convencidos que vamos rumbo a la victoria que es la libertad de Venezuela, continuamos en resistencia. Funcionarios de la GNB y PNB están fuera de la Constitución y son responsabilidades penales individuales. Exigimos que bajen las armas y se coloquen del lado del pueblo”, dijo la diputada Gaby Arellano.



Al centro de Caracas, a pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, también le tocó su ración de represión. La violencia fue tan agresiva que hasta el conjunto residencial Los Caobos fue atacado.



Ante la brutal actuación de la PNB y la GNB en las adyacencias de la Cruz Roja, la institución colocó una gran bandera en su fachada con el ícono que la identifica para alertar a los funcionarios de que es un recinto médico. Los enfrentamientos se extendieron hasta la tarde. Vecinos de la zona denunciaron que grupos colectivos causaron destrozos en presencia de la policía y la guardia.



Acuerdo

Durante la marcha, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo se está trabajando para que haya un pacto de acompañamiento para Venezuela y “lograr un acuerdo nacional“, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Queremos que desde la comunidad internacional se conforme un grupo con los países que son considerados aliados del Gobierno y otros que se consideren aliados de los ciudadanos para que ese acuerdo termine en democracia y permita al pueblo elegir a sus gobernadores, alcaldes y diputados”, dijo durante la manifestación.



Aseguró que la Sala Electoral del TSJ prepara una decisión para declarar inadmisible el recurso de nulidad contra la Constituyente introducido por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. “El Gobierno, con este proceso (Constituyente), quiere darle más poder a quienes tienen ya todo el poder”.

Heridos

Hasta las 7:00 de la noche de ayer, el balance de heridos atendidos sólo por Salud Baruta era de 70 personas. El director de este despacho municipal, Enrique Montbrun, expresó que estas personas fueron alcanzadas por la violenta represión acometida por los cuerpos de seguridad del Estado. Destacó que 36 ciudadanos fueron sacados asfixiadas del edificio Itaca, debido al excesivo ataque con gases lacrimógenos. En esta cifra de afectados no están incluidos los pacientes tratados en clínicas privadas.